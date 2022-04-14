Какие товары продают в Украине, но прибыль идет в РФ: будьте внимательны

Украина уже более месяца противостоит военной агрессии России. Вместе с Украиной солидарен почти весь мир и иностранные компании массово останавливают свое сотрудничество с РФ. Однако на полках наших супермаркетов до сих пор присутствуют российские товары.

Сами товары скорее всего изготовляются в Украине, однако конечный бенефициар находится именно в России, а значит часть вырученных средств отправляется врагу.