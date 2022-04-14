ru ua
Чт, 14 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Какие товары продают в Украине, но прибыль идет в РФ: будьте внимательны

Новина українською →
Четверг 14 апреля 2022 16:30
Какие товары продают в Украине, но прибыль идет в РФ: будьте внимательны Какие российские товары продают в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украина уже более месяца противостоит военной агрессии России. Вместе с Украиной солидарен почти весь мир и иностранные компании массово останавливают свое сотрудничество с РФ. Однако на полках наших супермаркетов до сих пор присутствуют российские товары.

Сами товары скорее всего изготовляются в Украине, однако конечный бенефициар находится именно в России, а значит часть вырученных средств отправляется врагу.

Часть таких торговых марок опубликовали на платформе Опендатабот.

Чай Майский, Лисма, Curtis

Детское питание "Тема" и "Агуша", "Засынайко", "Фиксики", "Некусайка"

Молочные продукты "Чудо", "Простоквашино", "Веселый молочник"

Косметический бренд Faberlic

Пиво "Жигули" и "Балтика"

Медицинские препараты Диоксин и Виферон

Продукты "Ермолино"

Суши wok и Евразия

Раптор

"Чистая линия"

Gloria Jeans

Турагентство ТЗОВ "ТТВК"

ТОВ "Брокард-Украина"

Оптовая торговля медикаментами – ТЗОВ "Вента. ЛТД"

Производство мясных продуктов – ТЗОВ "Ермак Голд"

Производство чая и кофе – ТЗОВ "ОРИМИ Украина" (бренды Greenfield, TESS, Принцесса Нури)

ТОВ "Житомирский мясокомбинат"

Одежда O'stin

Одежда Oodji

Henderson

Respect

Косметика "Черный жемчуг"

Косметика "Рецепты Бабушки Агафьи"

Косметика "Бархатные ручки"

Бытовая химия "Ушастый нянь", Losk и Sarma

Макароны "Макфа"

"Мармеладный кот"

Как отмечают в Опендатабот, с первых дней в Укрпатент приходят заявки о передачи прав на некоторые ТМ (торговые марки) и регистрацию новых брендов. Этот процесс не очень быстрый и для перерегистрации торговых марок на другого владельца нужно от 2 до 3 месяцев.

Ранее мы писали, какие иностранные компании продолжают работать в РФ и продают свои товары в Украине.

А также рассказывали, какие страны, отели и авиакомпании продолжают работать с РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку