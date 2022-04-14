Какие товары продают в Украине, но прибыль идет в РФ: будьте внимательны
Украина уже более месяца противостоит военной агрессии России. Вместе с Украиной солидарен почти весь мир и иностранные компании массово останавливают свое сотрудничество с РФ. Однако на полках наших супермаркетов до сих пор присутствуют российские товары.
Сами товары скорее всего изготовляются в Украине, однако конечный бенефициар находится именно в России, а значит часть вырученных средств отправляется врагу.
Часть таких торговых марок опубликовали на платформе Опендатабот.
Чай Майский, Лисма, Curtis
Детское питание "Тема" и "Агуша", "Засынайко", "Фиксики", "Некусайка"
Молочные продукты "Чудо", "Простоквашино", "Веселый молочник"
Косметический бренд Faberlic
Пиво "Жигули" и "Балтика"
Медицинские препараты Диоксин и Виферон
Продукты "Ермолино"
Суши wok и Евразия
Раптор
"Чистая линия"
Gloria Jeans
Турагентство ТЗОВ "ТТВК"
ТОВ "Брокард-Украина"
Оптовая торговля медикаментами – ТЗОВ "Вента. ЛТД"
Производство мясных продуктов – ТЗОВ "Ермак Голд"
Производство чая и кофе – ТЗОВ "ОРИМИ Украина" (бренды Greenfield, TESS, Принцесса Нури)
ТОВ "Житомирский мясокомбинат"
Одежда O'stin
Одежда Oodji
Henderson
Respect
Косметика "Черный жемчуг"
Косметика "Рецепты Бабушки Агафьи"
Косметика "Бархатные ручки"
Бытовая химия "Ушастый нянь", Losk и Sarma
Макароны "Макфа"
"Мармеладный кот"
Как отмечают в Опендатабот, с первых дней в Укрпатент приходят заявки о передачи прав на некоторые ТМ (торговые марки) и регистрацию новых брендов. Этот процесс не очень быстрый и для перерегистрации торговых марок на другого владельца нужно от 2 до 3 месяцев.
Ранее мы писали, какие иностранные компании продолжают работать в РФ и продают свои товары в Украине.
А также рассказывали, какие страны, отели и авиакомпании продолжают работать с РФ.