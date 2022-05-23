Россия может распасться на мелкие территории: когда это произойдет и как повлияет на войну

Одним из вариантов развития событий в будущем эксперты называют развал РФ на отдельные республики и регионы, которые не будут подчиняться официальной Москве.

Однако боевые действия не прекращаются и войска РФ несмотря на большие потери и неудачи продолжают пытаться отобрать у украинцев хоть какой-то клочок земли.

Уже три месяца прошло после полномасштабного вторжения России в Украину. Введено много санкций, которые ощутимо влияют на экономику РФ и обсуждается эмбарго в сфере нефти и газа.

Как это повлияет на войну в Украине и нужно ли нам возвращать себе украинские исторические территории Кубани и Белгорода - читайте в материале Styler ниже.

РФ может распасться на отдельные государственные образования

По словам президента "Первого Международного фонда развития Украины" Николая Волковского, сегодня много говорят о возможном распаде Российской Федерации на отдельные субъекты, полноценные государственные образования, которые сформируются по административно-территориальными, этноконфессиональными или другими признаками.

"Действительно, с усиления международной изоляции и провалом российского вторжения в Украине наблюдается оживление центробежных тенденций в России.

Вы сами могли читать о попытках Кремля заменить отдельных чиновников, их "самостоятельные" заявления и тому подобное, что означает чистки и устройство более лояльных и контролируемых управленцев, находящихся в полном поле зрения Москвы.

Собственно, колокольчики, наблюдения и прогнозы могут нам сказать об усилении опасности сохранения целостности России, однако не достижение точки падения, которая бы ознаменовала массовое движение", - подчеркнул эксперт.

Другими словами, пока не наблюдаются массовые и низовые общественные проявления (фактически вымерший гражданское общество невозможно в Интернете, а в реальности ждать на протесты/пикеты/ультиматумы не приходится).

Так же нет поддержки со стороны медиа, информационное поле под полным контролем российского правительства, а российские боевые группировки состоят из представителей разных народов России, что затрудняет их деморализацию.

Это не значит, что распада не произойдет или что Россия способна действенно удерживать целостность. Однако в случае начала дестабилизации, важные этнические и религиозные группы могут оказаться в стороне, и ключевую роль будут играть функционеры (эти или последующие), которые потеряют страх перед Москвой.

В таком случае, наиболее вероятно, следует говорить об Ичкерии и всех других безгосударственных народах у нее на Кавказе и Поволжье.

Когда и как может распасться РФ (Getty Images)

Распад РФ не принесет Украине мира

"Что же касается географически удаленных территорий, то и степень вероятности получения ими реальной самостоятельности спадает, приближаясь к минимальному.

Хоть европейская часть России является многонациональной, да и наиболее заселенной, а вооруженные формирования находятся в большой концентрации. В случае настоящего распыления России, и начала столкновений в ней (что до сих пор является маловероятным), нам следовало бы придерживаться рациональной позиции", - добавил президент МАСПН-Украина Артем Олейник.

Даже гипотетический распад России не принесет нам мира - русские все равно будут продолжать войну, создавать опасности, провоцируя и прибегая к террористическим актам.

Почему не стоит возвращать исторические территории

Эксперты отмечают, что при таких обстоятельствах решение о присоединении к составу Украины западных областей России было бы ошибочным.

Во-первых, это отвратит от нас иностранных партнеров, которые не будут помогать нам в войне и восстановлении.

Во-вторых, посягательство на территориальную целостность другого государства будет осуждено, а русские будут продолжать боевые действия.

В-третьих, нам объективно эти территории не нужны - несколько миллионов человек, которые находились под действием пропаганды долгое время является большей опасностью для нашего государства, чем если бы они оставались проблемой России.

Имидж Украины впервые на таком высоком уровне, а необдуманный шаг может привести к ситуации 1956 года, когда победители II мировой войны, своими неосторожными действиями, спровоцировали военный конфликт на Суэце. Нам следует учиться из истории и не повторять плохих примеров. Задача номер 1 - вернуть утраченные территории (и в 2022, и в 2014).

А еще готовиться к действительному возможному распаду, потому что взрыв России обязательно дестабилизирует все соседние государства. К этому следует готовиться.