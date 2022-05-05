Всеобщая мобилизация фактически положит конец России как государству, - эксперт

Разницы между 7, 8 и 9 мая для нас не будет с точки зрения нашей борьбы и противостояния. Даже если Путин сделает какое-либо объявление на 9 мая – будь то пафосное заявление о борьбе со "всемирным нацизмом" или "империализмом" – резких изменений в обстановке на фронте не следует ожидать . Мы видим, что существующие силы РФ уже выдыхаются. А для того чтобы подготовить новые ресурсы требуется очень много времени.

Им действительно нужны новые ресурсы. Но они в первую очередь будут зависеть от состояния их экономики, которая, мягко говоря, сейчас переживает сложные времена. Это очень сильно ограничивает возможности противника.

Даже несмотря на разговоры о том, что Путин якобы объявит мобилизацию, важно понимать, что мобилизация – это очень длительный процесс. На это нужно колоссальное количество средств и времени. Речь идет о месяцах подготовки. Мое субъективное мнение: мобилизация все равно России ничего не даст в ближайшей перспективе. Более того, если ее действительно огласят, это будет фактически положит конец России как государству. Она сейчас не способна "переварить" эту мобилизацию – она к ней попросту не готова.

Вместо этого агрессор может акцентировать на необходимости продолжить "борьбу против украинского нацизма" и бросать против нас все больше и больше войск, пытаясь как минимум закрепиться на тех территориях, которые они сейчас взяли под свой контроль. Насколько у них это получится – очень сложно сейчас предвидеть, потому по мере того, как слабеет противник, наша армия, наоборот, крепнет.

Фактически речь идет о противостоянии 2% мирового ВВП против 40% мирового ВВП. Это показатель, дающий нам надежду и оптимизм на то, что мы все же достигнем победы в этой войне.

Аннексия так называемых "ДНР" и "ЛНР" или же провозглашение какой-нибудь "ХНР" – версии, которые сейчас также активно обсуждаются – это манипуляции, которые ни к чему не приведут. Благодаря своей бестолковой политике Россия превратила оккупированные территории Донецкой и Луганской области в обузу для своей же экономики – словно чемодан без ручек. То же самое и с Крымом.

Даже если это, на самом деле, произойдет – для нас это ничего не изменит. Для Украины главной целью остается освобождение наших захваченных территорий. Объявление о создании оккупированной "ХНР" может повлиять разве что на умы россиян, замыленные пропагандой. Они ведь продолжают грабить эту территорию, а потом в случае более длительной оккупации им придется ее финансировать и хоть как-то содержать. К тому же, чтобы удерживать контроль над этим регионом, им нужно держать там дополнительные гарнизоны. Это в свою очередь также влечет за собой расходы, которые на сегодня нецелесообразны для российского бюджета.

Сергей Грабский для РБК-Украина

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