Росія може розпастися на дрібні території: коли це станеться та як вплине на війну

Одним з варіантів розвитку подій у майбутньому експерти називають розвал РФ на окремі республіки та регіони, які не будуть підкорятися офіційній Москві.

Однак бойові дії не припиняються і війська РФ попри на великі втрати та невдачі продовжують намагатися відібрати в українців бодай хоч якийсь клаптик землі.

Вже три місяці минуло після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Введено багато санкцій, які відчутно впливають на економіку РФ й обговорюється ембарго у сфері нафти та газу.

Як це вплине на війну в Україні та чи потрібно нам повертати собі історичні українські території Кубані та Бєлгороду - читайте у матеріалі Styler нижче.

РФ може розпастися на окремі державні утворення

Як вважає президент "Першого Міжнародного фонду розвитку України" Микола Волківський, сьогодні багато говорять про можливий розпад Російської Федерації на окремі суб’єкти, повноцінні державні утворення, що сформуються за адміністративно-територіальними, етнічно-конфесійними або іншими ознаками.

"Дійсно, з посилення міжнародної ізоляції та провалом російського вторгнення в Україні спостерігається пожвавлення відцентрових тенденцій у Росії.

Ви самі могли читати про спроби Кремля замінити окремих чиновників, їх "самостійні" заяви тощо, що означає чистки та влаштування більш лояльних та контрольованих управлінців, що перебувають у цілковитому полі зору Москви.

Власне, дзвіночки, спостереження і прогнози можуть нам сказати про посилення небезпеки збереження цілісності Росії, проте не досягнення точки падіння, яка б ознаменувала масовий рух", - підкреслив експерт.

Іншими словами, поки що не спостерігаються масові та низові суспільні вияви (фактично вимерле громадянське суспільство не можливе в Інтернеті, а в реальності чекати на протести/пікети/ультиматуми не доводиться).

Так само немає підтримки з боку медіа, інформаційне поле під повним контролем російського уряду, а російські бойові угрупування складаються з представників різних народів Росії, що ускладнює їх деморалізацію.

Це не означає, що розпаду не станеться або що Росія спроможна дієво утримувати цілісність. Однак в разі початку дестабілізації, важливі етнічні та релігійні групи можуть опинитися осторонь, і ключову роль відіграватимуть функціонери (ці або наступні), які втратять страх перед Москвою.

В такому разі, найбільш ймовірно, слід говорити про Ічкерію та всі інші бездержавні народи біля неї на Кавказі та Поволжі.

Коли та як може розпастися РФ (Getty Images)

Розпад РФ не принесе Україні миру

"Що ж стосується географічно віддалених територій, то і ступінь вірогідності отримання ними реальної самостійності спадає, наближаючись до мінімального.

Хоч європейська частина Росії є багатонаціональною, та і найбільш заселеною, а збройні формування перебувають у великій концентрації. У випадку справжнього розпорошення Росії, і початку зіткнень у ній (що досі є маловірогідним), нам слід було б дотримуватися раціональної позиції", - додав президент МАСПН-Україна Артем Олійник.

Навіть гіпотетичний розпад Росії не принесе нам миру - росіяни все одно продовжуватимуть війну, створювати небезпеки, провокуючи та вдаючись до терористичних актів.

Чому не варто повертати історичні території

Експерти відмічають, що за таких обставин рішення про приєднання до складу України західних областей Росії був би помилковим.

По-перше, це відверне від нас іноземних партнерів, які не допомагатимуть нам у війні та відновленні.

По-друге, зазіхання на територіальну цілісність іншої держави буде засуджено, а росіяни продовжуватимуть бойові дії.

По-третє, нам об’єктивно ці території не потрібні - кілька мільйонів осіб, які перебували під дією пропаганди тривалий час є більшою небезпекою для нашої держави, ніж якби вони лишалися проблемою Росії.

Імідж України вперше на такому високому рівні, а необдуманий крок може призвести до ситуації 1956 року, коли переможці II світової війни, своїми необережними діями, спровокували воєнний конфлікт на Суеці. Нам слід вчитися з історії, і не повторювати поганих прикладів. Завдання номер 1 - повернути втрачені території (і у 2022, і у 2014).

А ще готуватися до дійсного можливого розпаду, бо вибух Росії обов’язково дестабілізує всі сусідні держави. До цього слід готуватися.