Развал страны, конец РПЦ, война: что ждет Россию после смерти Путина

Но так ли это на самом деле? Достаточно ли смерти президента РФ, чтобы имперские амбиции соседской страны поубавились?

После кровавого вторжения России в Украину 24 февраля многие начали желать смерти президенту РФ Владимиру Путину. Некоторые люди полагают, что со смертью диктатора жестокая война против нашего государства может прекратиться.

На месте России будет несколько государств

Религиовед, культуролог и резидент общественного движения "Все вместе!" Евгений Сависько прогнозирует, что в случае смерти диктатора Российская Федерация может распасться на несколько маленьких государств.

"После смерти Путина Россию ожидает бешеная борьба за пост президента и распад страны на ряд мини-государств. Часть из них присоединят к себе Китай и Японию, а возможно и Казахстан, на Востоке. На Западе такая участь ожидает Калининградскую область", - считает Сависько.

В Северо-Кавказских республиках будет самая сложная ситуация, к примеру, Грузия захочет себе вернуть утраченные территории.

"Попытаются вмешаться Турция, Азербайджан, Иран и Саудовская Аравия. Может приобщиться к этим процессам и движение Талибан, заинтересованное в распространении своего влияния на постсоветское пространство", - отметил эксперт.

По его мнению, в России уже создана основательная радикально-исламистская база и православные Москва и Санкт-Петербург становятся одними из самых больших исламских центров в Европе.

Евгений прогнозирует, что не останутся в стороне США, Великобритания, Германия, Франция и Израиль.

"Страны Балтии постараются получить и свои дивиденды. Например, в Эстонии до сих пор фактически нет законодательно урегулированной границы с РФ. И она будет добиваться восстановления справедливости и отмены условий подписанного в Тарту в 1920 году мирного договора", - резюмировал культуролог.

РПЦ ждет распад

Сложные времена ждут и Русскую православную церковь, которая держится исключительно благодаря монопольной поддержке от государства и уже стала составной частью РФ.

"Потому и РПЦ ждет период распада", - предрекает Сависько.

"Учитывая огромное количество недоброжелателей у них, да еще более старых и не очень конфликтов в религиозной среде, Московский патриархат может развалиться на ряд мелких структур", - добавляет он.

Глава РПЦ (фото: patriarchia.ru)

Кто может стать преемником Путина?

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский также высказал мнение, что после смерти Путина Россию ждет развал.

Но также он считает, что борьба за кресло нового главы Кремля будет жесткая.

Сейчас трудно сказать, кто же может стать новым лидером, и будет ли это означать, что войны с Украиной в будущем можно будет избежать.

"В случае смерти Путина России предстоит борьба между представителями правящей верхушки за власть. Поскольку последние десятилетия пропагандистская машина и вертикаль власти направили все усилия на формировавшееся образа Путина, как лидера нации и работали над повышением его рейтинга, а любая оппозиция уничтожалась, то сейчас в России нет ни одного кандидата, который имел бы необходимую поддержку народа", - сказал нам Хмелевский.

Эксперт считает, что сам хозяин Кремля тоже не определил своего преемника, поэтому целый ряд политиков попытаются взять власть в свои руки, не имея при этом достаточного авторитета в обществе и единодушной поддержки правящей верхушки.

"Среди претендентов на власть можно выделить секретаря Совбеза Николая Патрушева, премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина. На данный момент сложно прогнозировать, кто именно станет победителем. Вполне возможно, появится какая-то другая компромиссная фигура. Борьба за власть может ослабить систему власти в РФ", - добавил он.

Не исключено, что, воспользовавшись борьбой за власть в Москве, региональные лидеры попытаются расширить свои полномочия. Национальные республики потребуют большей автономии, а некоторые области и регионы попытаются создать на своей территории автономные республики.

"Олигархи и бизнесмены будут требовать от нового лидера прекращения войны и снятия с России санкций, в то время как большинство россиян поддерживают войну против Украины до победного конца. Поэтому новый лидер столкнется со многими проблемами, как мощная оппозиция во властных верхах, парад суверенитетов регионов, война, экономический кризис и т. д. Ему придется искать компромисс между разными группами влияния", - резюмировал Александр.

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Закончится ли война в Украине после смерти Путина?

Новый лидер России будет пытаться наладить диалог с Западом и не исключено, что ради возобновления отношений, Запад будет готов пожертвовать интересами Украины.

Есть большая вероятность, что военные действия прекратятся, считает Хмелевский.

"Но новый лидер не будет готов идти на уступки Украине, поскольку таким образом он потеряет ту небольшую поддержку у народа. Не исключено, что борьба за власть приведет к тому, что внутренние противоречия России приведут к гражданскому конфликту, когда России будет уже совсем не нужна Украина", - подчеркнул эксперт.