В Сумах школьник совершил суицид из-за результатов ВНО: все детали

Школьник совершил самоубийство в Сумах из-за результатов ВНО (коллаж: РБК-Украина)

Самоубийство школьника связывают с плохими оценками

Школьник покончил жизнь самоубийством в Сумах, выпрыгнув из окна своей квартиры на пятом этаже. Об этом сообщил Владимир Крупецких, сотрудник Национальной полиции в области, передает УНИАН.

Тело 17-летнего парня было обнаружено около 9-этажного дома на улице Героев Крут, 42/1 около 10:00 в четверг, 13 июня.

В полиции сообщают, что от полученных в результате падения травм юноша погиб на месте.

Предварительно известно, что парень совершил суицид из-за неудовлетворительных результатов внешнего независимого оценивания (ВНО).

Школьник совершил самоубийство в Сумах из-за результатов ВНО (иллюстративное фото: pixabay.com)

Также правоохранители проверяют и другие версии причин самоубийства 17-летнего юноши.

"На проверку отведено сутки, после чего, вероятно, уголовное производство будет открыто по ч. 1 ст. 115 (убийство) УК Украины с пометкой "самоубийство", - сообщил сотрудник полиции.

Отметим, что это уже второе подобное происшествие. Недавно из-за плохой оценки покончил жизнь самоубийством студент из Киева.

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