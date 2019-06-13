ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Сумах школьник совершил суицид из-за результатов ВНО: все детали

STYLERПроисшествия    13.06.2019 - 18:22
В Сумах школьник совершил суицид из-за результатов ВНО: все детали
Школьник совершил самоубийство в Сумах из-за результатов ВНО (коллаж: РБК-Украина)

Самоубийство школьника связывают с плохими оценками

Школьник покончил жизнь самоубийством в Сумах, выпрыгнув из окна своей квартиры на пятом этаже. Об этом сообщил Владимир Крупецких, сотрудник Национальной полиции в области, передает УНИАН.

Тело 17-летнего парня было обнаружено около 9-этажного дома на улице Героев Крут, 42/1 около 10:00 в четверг, 13 июня.

В полиции сообщают, что от полученных в результате падения травм юноша погиб на месте.

Предварительно известно, что парень совершил суицид из-за неудовлетворительных результатов внешнего независимого оценивания (ВНО).

В Сумах школьник совершил суицид из-за результатов ВНО: все детали

Школьник совершил самоубийство в Сумах из-за результатов ВНО (иллюстративное фото: pixabay.com)

Также правоохранители проверяют и другие версии причин самоубийства 17-летнего юноши. 

"На проверку отведено сутки, после чего, вероятно, уголовное производство будет открыто по ч. 1 ст. 115 (убийство) УК Украины с пометкой "самоубийство", - сообщил сотрудник полиции.

Отметим, что это уже второе подобное происшествие. Недавно из-за плохой оценки покончил жизнь самоубийством студент из Киева.

Ранее сообщалось, что в Одесской области молодая женщина утопилась в Дунае на глазах собственного сына, с которым отправилась на прогулку.

Также мы писали, что в Херсоне 30-летний мужчина отрезал себе голову электропилой прямо на глазах у родителей.

Запретили его фотографии: новые детали самоубийства школьника Под Ивано-Франковском застрелился известный бизнесмен: подробности
Новости Украины самоубийство
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь