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На глазах у сына: под Одессой женщина совершила жуткое самоубийство (фото)

STYLERПроисшествия    10.06.2019 - 10:51
На глазах у сына: под Одессой женщина совершила жуткое самоубийство (фото)
Женщина утопилась в Дунае под Одессой на глазах у сына (коллаж: РБК-Украина)

Женщина совершила суицид во время прогулки с ребенком

Женщина утопилась в Дунае в селе Лески Килийского района Одесской области. Спасатели ГСЧС сообщили, что тело 38-летней утопленницы находилось в двух метрах у берега. По информации правоохранителей, это случилось на глазах у ее собственного сына.

Сообщение о трагическом инциденте поступило в службу спасения "101" в 14:35 в субботу, 8 июня. В полиции сообщили, что по предварительной версии женщина совершила самоубийство.

Местные жители, рассказывают, что женщина вышла на прогулку с 11-летним сыном, который страдает аутизмом. После того их не видели. Известно, что тело пробыло в воде около 10 часов.

Отмечается, что все это время сын погибшей находился на берегу.

На глазах у сына: под Одессой женщина совершила жуткое самоубийство (фото)

Женщина утопилась в Дунае под Одессой на глазах у сына (фото: od.dsns.gov.ua)

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