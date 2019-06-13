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У Сумах школяр вчинив суїцид через результати ЗНО: усі деталі

STYLERПодії    13.06.2019 - 18:22
У Сумах школяр вчинив суїцид через результати ЗНО: усі деталі
Школяр вчинив самогубство в Сумах через результати ЗНО (колаж: РБК-Україна)

Самогубство школяра пов'язують з поганими оцінками

Школяр покінчив життя самогубством у Сумах, вистрибнувши з вікна своєї квартири на п'ятому поверсі. Про це повідомив Володимир Крупецьких, співробітник Національної поліції в області, передає УНІАН.

Тіло 17-річного хлопця було виявлено поблизу 9-поверхового будинку на вулиці Героїв Крут, 42/1 близько 10:00 у четвер, 13 червня.

В поліції повідомляють, що від отриманих внаслідок падіння травм хлопець загинув на місці.

Попередньо відомо, що хлопець скоїв суїцид через незадовільні результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

У Сумах школяр вчинив суїцид через результати ЗНО: усі деталі

Школяр вчинив самогубство в Сумах через результати ЗНО (ілюстративне фото: pixabay.com)

Також правоохоронці перевіряють й інші версії причин самогубства 17-річного юнака.

"На перевірку відведено добу, після чого, ймовірно, буде відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) КК України з позначкою "самогубство", - повідомив співробітник поліції.

Зазначимо, що це вже друга подібна подія. Нещодавно через погану оцінку покінчив життя самогубством студент з Києва.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області молода жінка втопилася в Дунаї на очах власного сина, з яким вирушила на прогулянку.

Також ми писали, що в Херсоні 30-річний чоловік відрізав собі голову електропилкою прямо на очах у батьків.

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