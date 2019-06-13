Студент покончил жизнь самоубийством из-за оценки: детали трагедии в Киеве

Студент выпрыгнул из окна (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Родные погибшего находятся в состоянии шока

В Киеве студент решил свести счеты с жизнью из-за того, что получил плохую оценку. Подробности трагедии сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел в Киеве, на улице Митрополита Василия Липковского, 13. Молодой человек выпрыгнул из окна шестого этажа девятиэтажного дома.

В тот день он вернулся домой из Национального медицинского университета имени Богомольца, где учился. Родным о своей плохой оценке ничего не сообщил и около 16:00 просто выпрыгнул из окна.

На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь и патрульную полицию. Врачи, к сожалению, уже ничем не могли помочь парню и констатировали смерть.

Патрульная полиция вызвала на место происшествия следственно оперативную группу. Возле тела погибшего парня находились родственники, но они были в таком состоянии шока, что объяснить что-либо о произошедшем не могли.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства трагедии и опрашивает свидетелей.

Студент выпрыгнул из окна шестого этажа (Фото: kiev.informator.ua)

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