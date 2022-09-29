Резніков розповів, як український супутник допомагає нищити ворога

Зазначається, що сили оборони України, насамперед - бойові бригади ЗСУ, вже деякий час отримують потік даних з супутників ICEYE. Знімки безпосередньо розшифровують та опрацьовують фахівці воєнною розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання.

Як відомо, окрім даних конкретного купленого супутника, українські військові отримують відомості ще майже з двох десятків SAR супутників сузір'я ICEYE, коли є потреба.

Практичні результати

Резніков не став розкривати всі подробиці про роботу ICEYE зі зрозумілих причин, але навів кілька приголомшливих прикладів про результати.

Так, за перші 2 дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку російські окупанти намагалися замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Знайти її вдалося тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). А от оптичними супутниками цю важку бронетехніку військ РФ було б дуже складно чи неможливо помітити.

Координати такої "прихованої" концентрації оперативно передали бійцям ЗСУ для нанесення вогневого ураження. Зокрема, в районі населених пунктів Хрещенівка та Українка в Херсонській області, а також біля Новоселівки Донецької області.

"Фактично, тільки за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проект з супутниками", - зазначає Резніков.

Глава Міноборони звертає увагу на те, що така робота допомагає зберігати життя нашим воїнам.

Які переваги супутники ICEYE дали ЗСУ

Резніков серед таких виділили наступні: