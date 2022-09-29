Резніков розповів, як український супутник допомагає нищити ворога

Супутник компанії ICEYE, куплений для ЗСУ за кошти, зібрані українцями в рамках кампанії зі збору волонтером Сергієм Притулою на "Байрактари", активно працює на потреби оборони нашої країни. Така підтримка із космосу вже дає результати на полі бою.
Про це 29 вересня розповів міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Facebook.
Зазначається, що сили оборони України, насамперед - бойові бригади ЗСУ, вже деякий час отримують потік даних з супутників ICEYE. Знімки безпосередньо розшифровують та опрацьовують фахівці воєнною розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання.
Як відомо, окрім даних конкретного купленого супутника, українські військові отримують відомості ще майже з двох десятків SAR супутників сузір'я ICEYE, коли є потреба.
Резніков не став розкривати всі подробиці про роботу ICEYE зі зрозумілих причин, але навів кілька приголомшливих прикладів про результати.
Так, за перші 2 дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку російські окупанти намагалися замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Знайти її вдалося тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). А от оптичними супутниками цю важку бронетехніку військ РФ було б дуже складно чи неможливо помітити.
Координати такої "прихованої" концентрації оперативно передали бійцям ЗСУ для нанесення вогневого ураження. Зокрема, в районі населених пунктів Хрещенівка та Українка в Херсонській області, а також біля Новоселівки Донецької області.
"Фактично, тільки за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проект з супутниками", - зазначає Резніков.
Глава Міноборони звертає увагу на те, що така робота допомагає зберігати життя нашим воїнам.
Резніков серед таких виділили наступні:
Нагадаємо, 18 серпня стало відомо, що фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Це кошти, які раніше збирали на купівлю трьох "Байрактарів", але турецька компанія у результаті передала Україні дрони безплатно – вони вже стали на бойове чергування.
Додамо також, що у Страткомі висловилися про супутника для ЗСУ та назвали нову перевагу для українських військових.