Резников рассказал, как украинский спутник помогает уничтожать врага

Отмечается, что силы обороны Украины, в первую очередь - боевые бригады ВСУ, уже некоторое время получают поток данных с них. Снимки непосредственно расшифровывают и прорабатывают специалисты военной разведки Минобороны, прошедшие соответствующее обучение.

Как известно, кроме данных конкретного купленного спутника, украинские военные получают сведения еще почти с двух десятков SAR спутников созвездия ICEYE, когда есть необходимость.

Практические результаты

Резников не стал раскрывать все подробности о работе ICEYE по понятным причинам, но привел несколько потрясающих примеров о результатах.

Так, за первые 2 дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую российские оккупанты пытались замаскировать в лесополосах и за другими препятствиями. Найти ее удалось благодаря тому, что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR). А вот оптическими спутниками эту тяжелую бронетехнику войск РФ было бы очень сложно или невозможно заметить.

Координаты такой "скрытой" концентрации оперативно передали бойцам ВСУ для нанесения огневого поражения. В частности, в районе населенных пунктов Крещеновка и Украинка в Херсонской области, а также около Новоселовки Донецкой области.

"Фактически, только за эти два дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками", - отмечает Резников.

Глава Минобороны обращает внимание, что такая работа помогает сохранять жизнь нашим воинам.

Какие преимущества спутники ICEYE дали ВСУ

Резников среди таких выдели следующие: