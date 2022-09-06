"Народные Байрактары" получили собственные имена и становятся на боевое дежурство (видео)

Доставленные в Украину "Народные Байрактары" - три ударных оперативно-тактических беспилотника, на покупку которых украинцы собрали 600 млн гривен, но турецкая компания производитель в итоге передала бесплатно - получили собственные названия.

Об этом 6 сентября сообщил волонтер и шоумен Сергей Притула в своем Facebook .

На этих БПЛА также нанесены узоры "под вышиванку". Кроме того, на бортах беспилотники имеют наклейки со словами "Народный Байрактар".

Ударные дроны получили имена "Ковинька", "Халепа" и "Трясця".

Как отметил Притула, видео боевой работы этих беспилотников будут специально маркированы в сообщениях в соцсетях, согласно договоренностям с Минобороны.

Волонтер также объявил об окончании этой потрясающей истории по сбору украинцев на покупку "Байрактаров", необходимых для фронта.

"Кто-то мог бы сказать, что сегодня в нашем громком проекте поставлена точка. Мы осуществили то, о чем мечтали! Мы получили то, в чем так нуждается наше Войско. Но на самом деле все только начинается… прежде всего, для наших врагов. И им это не понравится! "Народные Байрактары" становятся на боевое дежурство!" - говорится в публикации.

Притула также тепло поблагодарил всех причастных к масштабному сбору на ударные беспилотники для защитников Украины.

Видео: вот как выглядят "Народные Байрактары" Ковинька, Халепа и Трясця