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"Народные Байрактары" получили собственные имена и становятся на боевое дежурство (видео)

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Вторник 06 сентября 2022 22:59
"Народные Байрактары" получили собственные имена и становятся на боевое дежурство (видео) Фото: Сергей Притула показал "Народные Байрактары" (t.me/serhiyprytula)
Автор: Владимир Костырин

Доставленные в Украину "Народные Байрактары" - три ударных оперативно-тактических беспилотника, на покупку которых украинцы собрали 600 млн гривен, но турецкая компания производитель в итоге передала бесплатно - получили собственные названия.

Об этом 6 сентября сообщил волонтер и шоумен Сергей Притула в своем Facebook.

На этих БПЛА также нанесены узоры "под вышиванку". Кроме того, на бортах беспилотники имеют наклейки со словами "Народный Байрактар".

Ударные дроны получили имена "Ковинька", "Халепа" и "Трясця".

Как отметил Притула, видео боевой работы этих беспилотников будут специально маркированы в сообщениях в соцсетях, согласно договоренностям с Минобороны.

Волонтер также объявил об окончании этой потрясающей истории по сбору украинцев на покупку "Байрактаров", необходимых для фронта.

"Кто-то мог бы сказать, что сегодня в нашем громком проекте поставлена точка. Мы осуществили то, о чем мечтали! Мы получили то, в чем так нуждается наше Войско. Но на самом деле все только начинается… прежде всего, для наших врагов. И им это не понравится! "Народные Байрактары" становятся на боевое дежурство!" - говорится в публикации.

Притула также тепло поблагодарил всех причастных к масштабному сбору на ударные беспилотники для защитников Украины.

Видео: вот как выглядят "Народные Байрактары" Ковинька, Халепа и Трясця

Напомним, что за средства, которые украинцы передали в Фонд Сергея Притулы в рамках проекта "Народный Байрактар", в итоге был куплен спутник компании ICEYE. А турецкие БПЛА были переданы компанией-производитель "Baykar Makina" нашей стране бесплатно.

Также мы писали о том, что в Украине могут запустить завод по производству ударных БПЛА "Байрактар" уже в конце 2023 года.

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Сергей Притула Вооруженные силы Украины Байрактар
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