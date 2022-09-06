"Народные Байрактары" получили собственные имена и становятся на боевое дежурство (видео)
Доставленные в Украину "Народные Байрактары" - три ударных оперативно-тактических беспилотника, на покупку которых украинцы собрали 600 млн гривен, но турецкая компания производитель в итоге передала бесплатно - получили собственные названия.
Об этом 6 сентября сообщил волонтер и шоумен Сергей Притула в своем Facebook.
На этих БПЛА также нанесены узоры "под вышиванку". Кроме того, на бортах беспилотники имеют наклейки со словами "Народный Байрактар".
Ударные дроны получили имена "Ковинька", "Халепа" и "Трясця".
Как отметил Притула, видео боевой работы этих беспилотников будут специально маркированы в сообщениях в соцсетях, согласно договоренностям с Минобороны.
Волонтер также объявил об окончании этой потрясающей истории по сбору украинцев на покупку "Байрактаров", необходимых для фронта.
"Кто-то мог бы сказать, что сегодня в нашем громком проекте поставлена точка. Мы осуществили то, о чем мечтали! Мы получили то, в чем так нуждается наше Войско. Но на самом деле все только начинается… прежде всего, для наших врагов. И им это не понравится! "Народные Байрактары" становятся на боевое дежурство!" - говорится в публикации.
Притула также тепло поблагодарил всех причастных к масштабному сбору на ударные беспилотники для защитников Украины.
Видео: вот как выглядят "Народные Байрактары" Ковинька, Халепа и Трясця
Напомним, что за средства, которые украинцы передали в Фонд Сергея Притулы в рамках проекта "Народный Байрактар", в итоге был куплен спутник компании ICEYE. А турецкие БПЛА были переданы компанией-производитель "Baykar Makina" нашей стране бесплатно.
Также мы писали о том, что в Украине могут запустить завод по производству ударных БПЛА "Байрактар" уже в конце 2023 года.