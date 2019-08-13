Резкое похолодание и грозовая стихия: где на Маковея будет свирепствовать погода

Погода в Украине 14 августа (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине на Маковея расстроит жителей некоторых областей

Погода в Украине в среду, 14 агуста, принесет резкое похолодание, а также грозовые дожди с усилением порывов ветра в ряд областей. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Синоптик прогнозирует очень разнообразную погоду на православный праздник Маковея, или как его еще называют, Медовый Спас.

Так, если на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей все еще будет невероятно жарко - от +30 до +35 градусов, то на Западе сильно похолодает - от +19 до +24 градусов. Исключение составят разве что Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области, где ожидаются +26... +29 тепла.

Ослабнет жара и на Севере, где завтра ожидаются показатели от +28 до +32 по Цельсию.

Погода в Украине 14 августа (фото: facebook.com/tala.didenko)

Что касается осадков, то атмосферный фронт с циклоном Zorro будет царить над Западной Украиной с охватом Житомирщины и северных районов Киевщины. Кроме того, в названных областях во время грозы ожидаются порывы юго-западного ветра.

Остальная же часть Украины на Маковея окажется под властью антициклона Andrea, который обеспечит сухую малооблачную погоду.

В Киеве 14 августа все еще будет жарко, но градус снизится по сравнению с сегодняшним днем. Существенный дождь маловероятен.

Уже в четверг, 15 августа, в столицу придет существенное похолодание до +23... +24 градусов.

Погода в Украине 14 августа (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали о том, что по Европе пронесся мощный торнадо. В результате стихии 14 человек получили различные травмы, около 100 домов полностью разрушены. В сети публикуют фото и видео последствий стихийного бедствия.

Напомним, недавно сосед спас от гибели молодую семью во время схода селя в селе в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

К слову, в пятницу, 9 августа, Одессу накрыло ураганом с мощным ливнем. Улицы поплыли из-за огромного потока воды. Одесситы постят впечатляющие фото и видео последствий непогоды.