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Різке похолодання і грозова стихія: де на Маковія буде лютувати погода

STYLERЖиття    13.08.2019 - 11:59
Різке похолодання і грозова стихія: де на Маковія буде лютувати погода
Погода в Україні 14 серпня (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні на Маковія засмутить жителів деяких областей

Погода в Україні у середу, 14 серпня, принесе різке похолодання, а також грозові дощі з посиленням поривів вітру в ряд областей. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

Синоптик прогнозує дуже різноманітну погоду на православне свято Маковія, або як його ще називають, Медовий Спас.

Так, якщо на Півдні, Сході та в більшості центральних областей все ще буде неймовірно спекотно - від +30 до +35 градусів, то на Заході сильно похолодає - від +19 до +24 градусів. Виняток становлять хіба що Тернопільська, Хмельницька і Чернівецька області, де очікуються +26... +29 градусів тепла.

Ослабне спека і на Півночі, де завтра очікуються показники від +28 до +32 за Цельсієм.

Різке похолодання і грозова стихія: де на Маковія буде лютувати погода

Погода в Україні 14 серпня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Що стосується опадів, то атмосферний фронт з циклоном Zorro буде панувати над Західною Україною з охопленням Житомирщини та північних районів Київщини. Крім того, у названих областях під час грози очікуються пориви південно-західного вітру.

Інша ж частина України на Маковія опиниться під владою антициклону Andrea, який забезпечить суху малохмарну погоду.

У Києві 14 серпня все ще буде спекотно, але градус знизиться в порівнянні з сьогоднішнім днем. Істотний дощ малоймовірний.

Вже в четвер, 15 серпня у столицю прийде істотне похолодання до +23... +24 градусів.

Різке похолодання і грозова стихія: де на Маковія буде лютувати погода

Погода в Україні 14 серпня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми писали про те, що по Європі пронісся потужний торнадо. В результаті стихії 14 осіб отримали різні травми, близько 100 будинків повністю зруйновані. У мережі публікують фото і відео наслідків стихійного лиха.

Нагадаємо, нещодавно сусід врятував від загибелі молоду сім'ю під час сходу селю в селі в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

До речі, у п'ятницю, 9 серпня, Одесу накрило ураганом з потужною зливою. Вулиці попливли через величезні потоки води. Одесити постять вражаючі фото і відео наслідків негоди.

Синоптики попереджають про погіршення погоди Захід України сьогодні накриють дощі
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