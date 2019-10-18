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Резкое подорожание доллара: эксперт назвал неожиданную причину

STYLERЖизнь    18.10.2019 - 15:15
Резкое подорожание доллара: эксперт назвал неожиданную причину
Курс доллара в Украине вырос (фото: РБК-Украина)

Курс доллара в пятницу, 18 октября, вырос до 25 гривен. С чем это связано - рассказал финансовый аналитик

Курс доллара в Украине 18 октября вырос в обменных пунктах на 20 копеек - до 25,11 грн за доллар, а курс евро вырос на 34 копейки - до 27,92 грн за евро по сравнению с предыдущим днем.

С чем связан такой внушительный скачок? У финансистов есть несколько версий столь резкого подорожания доллара. Один из них - украинские банкиры специально подняли курс, чтобы неплохо подзаработать.

"Утром особую активность проявляли небольшие банки, который активно скупали валюту, разогревая рынок. В основном это спекулятивные сделки, цель которых - заработать на растущем курсе", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии UBR.

При этом эксперт не исключает, что котировки поднимают для конкретных продавцов, чтобы те могли отдать валюту по максимальному курсу.

Дело в том, говорит финансист, что пятница - очень хороший день для подобных целей, ведь объем торгов в последние дни рабочей недели обычно невысокий, а это позволяет даже относительно небольшими сделками сформировать нужный тренд.

"Впрочем, пока это всего лишь гипотеза", - резюмировал Невмержицкий.

Резкое подорожание доллара: эксперт назвал неожиданную причину

Курс доллара в Украине в пятницу вырос (иллюстративное фото / Синица Александр / УНИАН)

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