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Курс доллара вырос до 25 гривен

Новости » Финансы    18.10.2019 - 13:07
Курс доллара вырос до 25 гривен
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар перешел к росту

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 20 копеек до 25,11 гривен за доллар, курс евро вырос на 34 копейки до 27,92 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,80 (24,64 - 17 октября), продажи - 25,11 (24,91 - 17 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,40 (27,11 - 17 октября), продажи - 27,92 (27,58 - 17 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,50 - 17 октября), продажи 3,92 (3,88 - 17 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,85-25,15 грн/доллар, повысил его по сравнению с предыдущим днем.

Курс доллара вырос до 25 гривен

Межбанк

Напомним, сегодня межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 15 копеек до 25,05 гривен за доллар, курс в покупке до 25,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 27,86 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,00 грн/доллар, повысив его по сравнению с 17 октября (24,72). Таким образом, официальный курс на 21 октября будет установлен примерно на этом же уровне.

Согласно опросу НБУ за III квартал 2019 года, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 27,96 грн/доллар.

Отметим, Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2024 года, улучшив его по сравнению с июльским прогнозом. Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит в 2019 году 26,75 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,68 грн/доллар).

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Темы: Курс доллара
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