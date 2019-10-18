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Кабмин снизил план поступлений в бюджет-2019 из-за курса гривны

Новости » Экономика    18.10.2019 - 12:40
Кабмин снизил план поступлений в бюджет-2019 из-за курса гривны
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из-за крепкого курс гривны снизятся не только доходы, но и расходы на выплаты долга

Кабинет министров Украины одобрил и передал в Верховную раду проект изменений в закон о государственном бюджете на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечается в сообщении, в проекте предусмотрено снижение плана доходов бюджета на 2019 год на 20,4 млрд грн из-за уменьшения плановых поступлений от НДС и импортные товары и ввозной пошлины вследствие укрепления гривны к доллару США и евро.

"Анализ исполнения доходов свидетельствует о том, что доходы от таможенных платежей в этому году не будут выполнены из-за более крепкого курса гривны к доллару США и евро (фактический средний обменный курс за 9 месяцев текущего года составил 26,4 грн/доллар при прогнозном на 2019 год - 28,2 грн/доллар)", - говорится в сообщении.

При этом снижение доходов сбалансировано уменьшением плана расходов на обслуживание государственного долга на 21,6 млрд грн.

"Это стало следствием не столько более крепкого курса гривны к доллару США и евро (что объясняет около 6,3 млрд грн от этого снижения), но прежде всего это результат правильного и взвешенного управления ликвидностью Министерством финансов", - заявили в Минфине.

Так, Минфин понизил ставки по всей линейке инструментов, в частности ставка по трехмесячным ОВГЗ была снижена с 19,5% годовых в январе до 16% в сентябре. Ставки заимствований по ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте, также снизились.

Как сообщало РБК-Украина, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-сентябрь 2019 года на 13% - с 27,68 грн/доллар до 24,08 грн/доллар.

Согласно опросу НБУ за III квартал 2019 года, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 27,96 грн/доллар.

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Темы: Курс доллара
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