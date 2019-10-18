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Різке подорожчання долара: експерт назвав несподівану причину

STYLERЖиття    18.10.2019 - 15:15
Різке подорожчання долара: експерт назвав несподівану причину
Курс долара в Україні зріс (фото: РБК-Україна)

Курс долара в п'ятницю, 18 жовтня, зріс до 25 гривень. З чим це пов'язано - розповів фінансовий аналітик

Курс долара в Україні 18 жовтня виріс в обмінних пунктах на 20 копійок - до 25,11 грн за долар, а курс євро виріс на 34 копійки - до 27,92 грн за євро у порівнянні з попереднім днем.

З чим пов'язаний такий значний стрибок? У фінансистів є кілька версій такого різкого подорожчання долара. Один з них - українські банкіри спеціально підняли курс, щоб непогано підзаробити.

"Вранці особливу активність проявляли невеликі банки, що активно скуповували валюту, розігріваючи ринок. В основному це спекулятивні операції, мета яких - заробити на зростаючому курсі", - розповів фінансовий аналітик Василь Невмержицький в коментарі UBR.

При цьому експерт не виключає, що котирування піднімають для конкретних продавців, щоб ті могли віддати валюту за максимальним курсом.

Справа в тому, говорить фінансист, що п'ятниця - дуже хороший день для подібних цілей, адже обсяг торгів в останні дні робочого тижня зазвичай невисокий, а це дозволяє навіть відносно невеликими угодами сформувати потрібний тренд.

"Втім, поки це тільки гіпотеза", - резюмував Невмержицький.

Різке подорожчання долара: експерт назвав несподівану причину

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