Резко похолодает и зальет сильными дождями: где погода окончательно испортится

Погода в Украине в субботу, 18 сентября, резко ухудшится в большинстве регионов страны. Ожидаются сильные осадки, местами грозы, усиление ветра до штормовых значений и резкое снижение температуры воздуха.

Какая погода ждет украинцев в субботу, рассказала синоптик Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр .

На востоке в субботу сухо будет только в Донецкой и Луганской области. Там сохранится солнечная и теплая погода, ночью +12 +14 градусов, днем до +20 +22 градусов. В остальных областях региона похолодает, ожидаются ливни, грозы, шквальный ветер. Ночью от +11 до +13 градусов, днем от +16 до +19 градусов.

В южной части температура воздуха сохранится довольно высокой, но синоптики прогнозируют сильные грозы и штормовой ветер. Ночью +14 +18 градусов, днем от +20 до +23 градусов. В Крыму пройдет гроза, ночью +14 +16 градусов, днем +21 +23 градуса.

На севере страны сильно похолодает, пройдут ливни, ожидаются грозы и шквальный ветер. Ночью +11 +13 градусов, днем от +14 до +16 градусов.

В западных областях пройдут сильные и умеренные дожди, ожидается штормовой ветер. Ночная температура упадет до +11 +13 градусов, днем ожидается от +14 до +17 градусов, местами возможно до +19 градусов.

В центральной части страны сильные дожди и грозы, шквальный ветер. Ночью +13 +15 градусов, днем от +19 до +21 градуса.

В Киеве 18 сентября прогнозируется гроза и кратковременный дождь. Ожидается шквальный ветер. Ночью в столице +14 +16 градусов, днем от +17 до +19 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 18 сентября

Как объяснила синоптик Наталка Диденко, в Украину на выходных придут атмосферные дожди, которые накроют все области. Одновременно лить во всех регионах не будет – фронт будет пересекать страну с запада на восток.

Карта погоды

Также синоптики предупредила о сильном похолодании в воскресенье – температура резко упадет в западных областях.

"18 сентября ожидается +16 +22, на юге до +24, на севере местами +12 +15 градусов. 19 сентября существенно, до шерстяных пальто и толстых пуховиков, похолодает в западных областях – даже днем не выше +7 +12 градусов. На севере, в Винницкой области также будет свежо, +12 +17 градусов. Большая часть Левобережья еще получит от атмосферы бонус на +17 +24 градуса", - предупредила Диденко.

Карта погоды

Она добавила, что теплее всего будет в Запорожской области, в Донецкой и в Крыму, до +20 +25 градусов, но и там после дождей похолодает. В Киеве в субботу ожидается +15 градусов, в воскресенье до +12 градусов, периодические дожди.

Кроме того, синоптик предупредила, что на следующей неделе ожидается сильное похолодание практически во всех областях страны.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 19 сентября