Стало известно, когда в Украине будет "бабье лето"
Так называемое "бабье лето" может прийти в Украину в третьей декаде сентября. В этот период ожидается теплая и спокойная погода.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.
По его словам, такого термина, как "бабье лето", метеорологи не знают, но понимают под ним период какой-то тихой, спокойной, теплой погоды после похолоданий.
"Такой период можно ожидать, скажем, с 19-20-го числа, а потом снова будет период похолодания, затем снова период потепления. Однако где-то в третьей декаде сентября можно говорить, что там будут несколько дней с такой температурой и характером погоды, который можно назвать "бабьим летом", - добавил Кульбида.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украину идет новая волна похолодания с дождями, и такая погода будет держаться все выходные.