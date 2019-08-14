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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на западе Украины

Новости » Общество    14.08.2019 - 13:56
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на западе Украины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра ночью в Закарпатской и Ивано-Франковской областях значительные дожди

Погода в Украине 15 августа в западных, Житомирской, местами в Винницкой и Киевской областях ухудшится, синоптики передают дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служжба Украинского Гидрометцентра.

Вместе с тем, завтра ночью в Закарпатской и Ивано-Франковской областях значительные дожди, температура ночью +13+18, днем +17+22.

Синоптики отмечают, что температура воздуха днем в Винницкой и Киевской областях достигнет +22+27.

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на западе УкраиныФото: погода в Украине (facebook.com/ukrgmc.official)

"На остальной территории без осадков; температура ночью +15+20, днем +28+33. Ветер в Украине южный с переходом в западных и северных областях на северо-западный, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

Ухудшение погоды передают на завтра и в Киеве. Так, в столице завтра ожидается порывистый, до сильного, южный ветер, а температура воздуха упадет до +24. Отметим, что температура воздуха днем в южной части, на востоке и в большинстве центральных областей предполагается +30+34. В западных областях существенно похолодает, температура воздуха упадет до +18+23.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве июль был очень холодным. По данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура воздуха июля составила 19,8 градусов и оказалась выше климатической нормы всего на полградуса.

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