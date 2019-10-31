Резко изменится: синоптик предупредила о погодных качелях

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине резко изменится на выходных

Погода в Украине в пятницу, 1 ноября, ожидается холодная, а ночные морозы местами достигнут отметки в -8 градусов. Однако уже на выходных ожидается резкая смена температуры воздуха. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Диденко отметила, что над Украиной прочно держится антициклон Oldenburgia, который принес в страну сухую погоду без осадков.

"Завтра у нас снова – повсюду сухая погода. Однако еще побудет холод, днем ожидается +3 +8 градусов, а ночью -2 -8 градусов", - написала синоптик и добавила, что уже в субботу, 2 ноября, в Украине существенно потеплеет.

Карта погоды

"Суббота станет немного теплее, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +8 +14 градусов. Однако в воскресенье появятся дожди и усилится серьезно ветер", - предупредила Диденко.

В столице 1 ноября будет сухо, но холодно, а на выходных – температура начнет повышаться.

"В Киеве 1 ноября – сухо и холодно, днем не выше +6 градусов. В субботу уже до +8 градусов, в воскресенье – дождь, ветер и до +12 градусов. На следующей неделе может разогнаться даже до +16 градусов. Так что держите голову в равновесии, так как такие метаморфозы синоптические могут нас немного притормаживать", - предупредила Наталка Диденко.