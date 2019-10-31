ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Резко изменится: синоптик предупредила о погодных качелях

STYLERЖизнь    31.10.2019 - 10:51
Резко изменится: синоптик предупредила о погодных качелях
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине резко изменится на выходных

Погода в Украине в пятницу, 1 ноября, ожидается холодная, а ночные морозы местами достигнут отметки в -8 градусов. Однако уже на выходных ожидается резкая смена температуры воздуха. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Диденко отметила, что над Украиной прочно держится антициклон Oldenburgia, который принес в страну сухую погоду без осадков.

"Завтра у нас снова – повсюду сухая погода. Однако еще побудет холод, днем ожидается +3 +8 градусов, а ночью -2 -8 градусов", - написала синоптик и добавила, что уже в субботу, 2 ноября, в Украине существенно потеплеет.

Резко изменится: синоптик предупредила о погодных качелях

Карта погоды

"Суббота станет немного теплее, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +8 +14 градусов. Однако в воскресенье появятся дожди и усилится серьезно ветер", - предупредила Диденко.

В столице 1 ноября будет сухо, но холодно, а на выходных – температура начнет повышаться.

"В Киеве 1 ноября – сухо и холодно, днем не выше +6 градусов. В субботу уже до +8 градусов, в воскресенье – дождь, ветер и до +12 градусов. На следующей неделе может разогнаться даже до +16 градусов. Так что держите голову в равновесии, так как такие метаморфозы синоптические могут нас немного притормаживать", - предупредила Наталка Диденко.

Крепко заморозит: каким областям приготовиться к холодам Антициклон и арктический воздух: синоптик рассказала, сколько продлятся морозы
Новости Украины ГидрометцентрПогода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь