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Різко зміниться: синоптик попередила про погодні гойдалки

STYLERЖиття    31.10.2019 - 10:51
Різко зміниться: синоптик попередила про погодні гойдалки
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні різко зміниться на вихідних

Погода в Україні у п'ятницю, 1 листопада, очікується холодна, а нічні морози місцями досягнуть позначки у -8 градусів. Проте вже на вихідних очікується різка зміна температури повітря. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Діденко зазначила, що над Україною міцно тримається антициклон Oldenburgia, який приніс в країну суху погоду без опадів.

"Завтра у нас знову – всюди суха погода. Однак ще побуде холод, вдень очікується +3 +8 градусів, а вночі -2 -8 градусів", - написала синоптик і додала, що вже в суботу, 2 листопада, в Україні істотно потеплішає.

Різко зміниться: синоптик попередила про погодні гойдалки

Карта погоди

"Субота стане трохи теплішою, а в неділю стовпчики термометрів піднімуться до +8 +14 градусів. Проте в неділю з'являться дощі і посилиться серйозно вітер", - попередила Діденко.

У столиці 1 листопада буде сухо, але холодно, а на вихідних – температура почне підвищуватися.

"У Києві 1 листопада – сухо і холодно, вдень не вище +6 градусів. В суботу вже до +8 градусів, в неділю – дощ, вітер і до +12 градусів. На наступному тижні може розігнатися навіть до +16 градусів. Так що тримайте голову в рівновазі, так як такі метаморфози синоптичні можуть нас трохи пригальмовувати", - попередила Наталка Діденко.

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