Крепко заморозит: каким областям приготовиться к холодам

Погода в Украине (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода принесет неприятный сюрприз жителям нескольких областей

Погода в Украине в четверг, 31 октября, ожидается холодная в большинстве областей страны. Ночная температура опустится до минусовых значений, а местами – весьма ощутимых.

Погода на востоке страны ожидается сухая, облачная, но без осадков. Ночная температура воздуха составит -3 -5 градусов, днем потеплеет всего до +2 +4 градусов, местами до +5 градусов.

В южных областях в четверг будет облачная погода, осадки не прогнозируются. Ночью от 0 до +2 градусов, в Одессе до +4 градусов. Дневная температура воздуха будет колебаться от +6 до +9 градусов. В Крыму без осадков, ночью +2 +4 градуса, днем воздух прогреется до +7 +9 градусов.

На севере Украины также будет прохладно, облачно, но без осадков. Ночью в регионе -2 -4 градуса, днем столбики термометров поднимутся всего до +3 +5 градусов.

В западных областях будет холодно, облачно с прояснениями, осадки не прогнозируются. Ночная температура будет колебаться от 1 до 4 градусов мороза, днем потеплеет до +4 +6 градусов, местами столбики термометров покажут до +7 градусов, в Ужгороде до +9 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, ночью столбики термометров опустятся до -2 -4 градусов, днем воздух прогреется до +3 +5 градусов.

В Киеве 31 октября ожидается пасмурная погода с прояснениями, без осадков. Ночью столбики термометров покажут -2 -4 градуса, днем ожидается от +3 до +5 градусов.

Погода в Украине 31 октября

Ощутимое повышение температуры воздуха ожидается уже в ближайшие выходные дни, 2 и 3 ноября. Однако большинство областей накроет кратковременными дождями.