Резкие перепады ведут к ухудшению здоровья: как побороть эту неприятность

Несмотря на то, что большинство ученых ставят под сомнение зависимость между ухудшением самочувствия и прыжками погодных условий, большинство жителей Украины действительно могут чувствовать перепады давления, боль в мышцах, мигрени и ухудшение морального состояния.

Врачи советуют уделить время физической активности. Это не только походы в спортзал, иногда достаточно обычной прогулки на свежем воздухе, небольшая утренняя зарядка, отказ от лифта в пользу спуска и подъема по лестнице. Чрезмерные физические нагрузки не принесут пользу, так как организм будет чувствовать стресс. А небольшие физические упражнения помогут сохранить организм в тонусе.

Важным также является рацион питания в такие периоды. Эксперты советуют поменьше налегать на вредные вкусности и не сидеть на строгих диетах. В зимнее время строгие диеты особенно вредны – они понижают иммунитет и лишают необходимой энергии.

Полноценное питание должно содержать в себе достаточное количество белков, жиров и углеводов. При правильном рационе обычно организм перестает требовать сладкое или фастфуд. В конце зимы и начале весны стоит поддержать организм витаминами – овощами, фруктами или дополнительным комплексом, который поможет подобрать семейный врач.