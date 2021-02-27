Різкі перепади призводять до погіршення здоров'я: як побороти цю неприємність

Попри на те, що більшість вчених ставлять під сумнів залежність між погіршенням самопочуття і стрибками погодних умов, більшість жителів України дійсно можуть відчувати перепади тиску, біль у м'язах, мігрені та погіршення морального стану.

Лікарі радять приділити час фізичній активності. Це не тільки походи в спортзал, іноді достатньо звичайної прогулянки на свіжому повітрі, невелика ранкова зарядка, відмова від ліфта на користь спуску і підйому по сходах. Надмірні фізичні навантаження не принесуть користь, оскільки організм буде відчувати стрес. А невеликі фізичні вправи допоможуть зберегти організм у тонусі.

Важливим також є раціон харчування в такі періоди. Експерти радять поменше налягати на шкідливі смаколики та не сидіти на строгих дієтах. У зимовий час строгі дієти особливо шкідливі – вони знижують імунітет і позбавляють необхідної енергії.

Повноцінне харчування повинно містити в собі достатню кількість білків, жирів і вуглеводів. При правильному раціоні зазвичай організм перестає вимагати солодке або фастфуд. В кінці зими та на початку весни варто підтримати організм вітамінами – овочами, фруктами або додатковим комплексом, який допоможе підібрати сімейний лікар.