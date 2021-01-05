Ученые назвали группу крови, обладатели которой имеют самый стойкий иммунитет

Ученые назвали группу крови, которая дает самый сильный иммунитет (Коллаж РБК-Украина)

Группа крови человека имеет прямое влияние на здоровье человека, на его предпочтения в еде и склонности к тем или иным заболеваниям.

Ученые из США провели исследование и назвали группу крови, обладатели которой имеют самый стойкий иммунитет и отличное здоровье. Об этом сообщается на портале PlanetaNovosti.

Первая группа крови

Как показывают исследования, синтез интерферона достигает у обладателей этой группы крови почти 80%. Этот показатель показывает ответную реакцию организма на инфекции. Люди с первой группой крови находятся на третьем месте по стойкости иммунитета.

Вторая группа крови

Обладатели этой группы крови имеют невысокий уровень синтеза интерферона – всего 40%. Защитные реакции у таких жителей Земли очень слабые и они более других подвержены различным заболеваниям.

Третья группа крови

У представителей с третьей группой крови уровень синтеза интерферона довольно высокий – до 91%. Они по мнению ученых, занимают второе место по силе иммунитета и могут справиться со многими серьезными заболеваниями.

Четвертая группа крови

По данным исследования, обладатели четвертой группы крови являются самыми сильными в плане здоровья людьми. У них уровень синтеза интерферона высокий – до 92%. А это значит, что люди с такой группой самые устойчивые к вирусам и бактериям.

Ученые отмечают, что все данные исследования относительные и на общее здоровье человека влияет еще очень много факторов: наследственность, образ жизни, экология.

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