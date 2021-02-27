Резкие перепады ведут к ухудшению здоровья: как побороть эту неприятность

Погода в Украине в последнее время нестабильная и перепады погоды наблюдаются все чаще. Температура воздуха за одни сутки может резко прыгнуть от сильных морозов до почти весеннего тепла. После яркого солнечного дня наступают затяжные серые дни с сильными осадками, а потом накрывает туманами и сильными штормовыми ветрами. Эти перепады сильно сказываются не только на здоровье чувствительных людей, но и даже на здоровье тех, кто ранее у себя не замечал такого воздействия.

Медики дали простые советы о том, как уменьшить негативное влияние перепадов погоды на здоровье. Об этом пишет Maximum.

Несмотря на то, что большинство ученых ставят под сомнение зависимость между ухудшением самочувствия и прыжками погодных условий, большинство жителей Украины действительно могут чувствовать перепады давления, боль в мышцах, мигрени и ухудшение морального состояния.

Врачи советуют уделить время физической активности. Это не только походы в спортзал, иногда достаточно обычной прогулки на свежем воздухе, небольшая утренняя зарядка, отказ от лифта в пользу спуска и подъема по лестнице. Чрезмерные физические нагрузки не принесут пользу, так как организм будет чувствовать стресс. А небольшие физические упражнения помогут сохранить организм в тонусе.

Важным также является рацион питания в такие периоды. Эксперты советуют поменьше налегать на вредные вкусности и не сидеть на строгих диетах. В зимнее время строгие диеты особенно вредны – они понижают иммунитет и лишают необходимой энергии.

Полноценное питание должно содержать в себе достаточное количество белков, жиров и углеводов. При правильном рационе обычно организм перестает требовать сладкое или фастфуд. В конце зимы и начале весны стоит поддержать организм витаминами – овощами, фруктами или дополнительным комплексом, который поможет подобрать семейный врач.