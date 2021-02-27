Різкі перепади призводять до погіршення здоров'я: як побороти цю неприємність

Погода в Україні останнім часом нестабільна і перепади погоди спостерігаються все частіше. Температура повітря за одну добу може різко стрибнути від сильних морозів до майже весняного тепла. Після яскравого сонячного дня наступають затяжні сірі дні з сильними опадами, а потім накриває туманами та сильними штормовими вітрами. Ці перепади сильно позначаються не тільки на здоров'ї чутливих людей, але й навіть на здоров'ї тих, хто раніше не помічав такого впливу.

Медики дали прості поради про те, як зменшити негативний вплив перепадів погоди на здоров'я. Про це пише Maximum.

Попри на те, що більшість вчених ставлять під сумнів залежність між погіршенням самопочуття і стрибками погодних умов, більшість жителів України дійсно можуть відчувати перепади тиску, біль у м'язах, мігрені та погіршення морального стану.

Лікарі радять приділити час фізичній активності. Це не тільки походи в спортзал, іноді достатньо звичайної прогулянки на свіжому повітрі, невелика ранкова зарядка, відмова від ліфта на користь спуску і підйому по сходах. Надмірні фізичні навантаження не принесуть користь, оскільки організм буде відчувати стрес. А невеликі фізичні вправи допоможуть зберегти організм у тонусі.

Важливим також є раціон харчування в такі періоди. Експерти радять поменше налягати на шкідливі смаколики та не сидіти на строгих дієтах. У зимовий час строгі дієти особливо шкідливі – вони знижують імунітет і позбавляють необхідної енергії.

Повноцінне харчування повинно містити в собі достатню кількість білків, жирів і вуглеводів. При правильному раціоні зазвичай організм перестає вимагати солодке або фастфуд. В кінці зими та на початку весни варто підтримати організм вітамінами – овочами, фруктами або додатковим комплексом, який допоможе підібрати сімейний лікар.