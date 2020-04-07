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Резкие перепады температур: синоптики прогнозируют сильные заморозки

STYLERЖизнь    07.04.2020 - 21:32
Резкие перепады температур: синоптики прогнозируют сильные заморозки
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни будет нестабильной

Погода в Украине в ближайшие сутки будет весьма неоднозначной в большинстве областей страны. По данным синоптиков, ожидаются резкие перепады температур, от -3 градусов ночью до +18 градусов днем.

На востоке страны ожидается солнечная и ясная погода. Ночная температура в регионе будет колебаться от -1 до -3 градусов, днем воздух прогреется до +14 +16 градусов, в Харькове и Полтаве до +18 градусов.

В южных областях осадки не прогнозируются, солнечно. Ночью ожидается от +2 до +5 градусов, днем потеплеет до +14 +18 градусов. В Крыму солнечно и сухо, ночью +2 +4 градуса, днем от +12 до +14 градусов.

На севере Украины без осадков, сухо и ясно. Ночная температура составит +2 +4 градуса, днем ожидается от +16 до +18 градусов.

В западных областях без осадков, ясно и солнечно. Ночью в регионе температура будет колебаться от +2 до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +17 +19 градусов, местами столбики термометров покажут до +20 градусов.

В центральной части страны сухо и ясно, ночью от +1 до +3 градусов, днем прогреется до +17 +20 градусов.

В Киеве 8 апреля ожидается сухая и ясная погода. Ночью будет холодно, от +2 до +4 градусов, днем воздух прогреется до +17 +19 градусов.

Резкие перепады температур: синоптики прогнозируют сильные заморозки

Карта погоды в Украине на 8 апреля

Как сообщает синоптик Наталка Диденко, теплая погода продержится в Украине до 10 апреля, а потом наступит ухудшение.

"9 апреля чудесное апрельское тепло еще удержится, а вот 10-го апреля, в пятницу, к нам наконец-то придет влажный атмосферный фронт с такими долгожданными дождями и небольшим похолоданием", - сообщила она.

Резкие перепады температур: синоптики прогнозируют сильные заморозки

Карта погоды

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики назвали дату следующего похолодания в Украине и рассказали, когда пойдут дожди.

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Новости Украины Гидрометцентр
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