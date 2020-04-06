Дожди и похолодание: синоптики назвали дату нового ухудшения погоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине будет солнечной и теплой недолго

Погода в Украине в ближайшие несколько дней будет благоприятной и теплой. Как сообщают синоптики, в большинстве областей температура воздуха начнет повышаться, будет солнечно и сухо. Однако в конце недели возможно небольшое ухудшение погодных условий.

В пятницу, 10 апреля, большинство областей Украины накроет кратковременными дождями, а температура воздуха снизиться на несколько градусов.

На востоке пройдут дожди, ночная температура воздуха составит +5 +7 градусов, днем ожидается от +15 до +17 градусов, местами возможно потепление до +19 градусов.

На юге будет переменная облачность, но без осадков. Ночью в регионе от +6 до +8 градусов, днем от +17 до +21 градуса, в Одессе прогреется до +23 градусов. В Крыму сухо, облачно. Ночью +4 +6 градусов, днем от +17 до +19 градусов.

В северных областях ветер усилится до штормовых значений, пройдут дожди. Ночью в регионе ожидается от +5 до +7 градусов, днем воздух прогреется до +12 +14 градусов.

На западе дожди пройдут почти во всех областях, кроме Волыни и Закарпатья. Ночью от +5 до +7 градусов, днем температура упадет до +12 +14 градусов, местами прогреется до +17 градусов.

В центральных областях синоптики прогнозируют дождь и усиление ветра до штормовых значений. Ночью от +5 до +7 градусов, днем прогреется до +15 +17 градусов.

В Киеве 10 апреля будет идти дождь, ветер северо-западный, сильный. Ночью от +6 до +8 градусов, днем воздух прогреется всего до +13 +15 градусов.

Карта погоды в Украине на 10 апреля

Тем временем, во вторник, на Благовещение, в Украине ожидается солнечная и сухая погода. В некоторых областях ночная температура воздуха будет низкой, но днем ожидается потепление и солнце.

На востоке ночью от 0 до -2 градусов, днем прогреется до +11 +15 градусов. Синоптики прогнозируют усиление ветра до штормовых значений.

В южных областях солнечно и ясно. Ночью от 0 до +5 градусов, днем воздух прогреется до +14 +17 градусов. В Крыму без осадков, ясно и сухо. Ночью 0 +2 градуса, днем от +14 до +16 градусов.

На севере возможна небольшая облачность, без осадков. Ночью от 0 до +2 градусов, днем потеплеет до +14 +16 градусов.

В западных областях солнечно и сухо, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от -2 до +2 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +17 +19 градусов.

В центральных областях сухо и солнечно, без осадков. Ночью от 0 до +2 градусов, днем от +14 до -16 градусов.

В Киеве 7 апреля сухо и солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью от +1 до +3 градусов, днем прогреется до +14 +16 градусов.

Карта погоды в Украине на 7 апреля

Кстати, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю.