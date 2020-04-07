Різкі перепади температур: синоптики прогнозують сильні заморозки

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні буде нестабільною

Погода в Україні в найближчу добу буде вельми неоднозначною у більшості областей країни. За даними синоптиків, очікуються різкі перепади температур, від -3 градусів вночі до +18 градусів вдень.

На сході країни очікується сонячна і ясна погода. Нічна температура в регіоні буде коливатися від -1 до -3 градусів, удень повітря прогріється до +14 +16 градусів, в Харкові та Полтаві до +18 градусів.

У південних областях опади не прогнозуються, сонячно. Вночі очікується від +2 до +5 градусів, вдень потеплішає до +14 +18 градусів. У Криму сонячно і сухо, вночі +2 +4 градуси, вдень від +12 до +14 градусів.

На півночі України без опадів, сухо і ясно. Нічна температура складе +2 +4 градуси, вдень очікується від +16 до +18 градусів.

У західних областях без опадів, ясно і сонячно. Вночі в регіоні температура коливатиметься від +2 до +5 градусів. Вдень повітря прогріється до +17 +19 градусів, місцями стовпчики термометрів покажуть до +20 градусів.

В центральній частині країни сухо і ясно, вночі від +1 до +3 градусів, вдень прогріється до +17 +20 градусів.

У Києві 8 квітня очікується суха і ясна погода. Вночі буде холодно, від +2 до +4 градусів, удень повітря прогріється до +17 +19 градусів.

Карта погоди в Україні на 8 квітня

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, тепла погода протримається в Україні до 10 квітня, а потім настане погіршення.

"9 квітня чудове квітневе тепло ще втримається, а от 10-го квітня, у п'ятницю, до нас нарешті прийде вологий атмосферний фронт з такими довгоочікуваними дощами й невеликим похолоданням", - повідомила вона.

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики назвали дату наступного похолодання в Україні та розповіли, коли підуть дощі.