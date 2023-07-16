Режими прання при 30-40 градусах більше неефективні. Ось чому

Режими прання при температурі 30-40 градусів вважаються найбільш популярними, але часто речі залишаються брудними, а іноді навіть псуються.

Чому звичка прати в такий спосіб погана, і як правильно позбуватися плям і освіжати білизну – дізнайтеся в матеріалі Styler далі.

Що не так з "делікатними", 30-градусними режимами

Зазвичай при 30 градусах ми перемо більш делікатні і менш забруднені речі, такі як спіднє, сорочки, сукні, блузки, виготовлені з "ніжних тканин" - акрилу, шовку, віскози, атласу.

Проте деякі тканини можуть отримувати пошкодження навіть при таких невисоких температурах, адже сам процес прокручування речі в барабані для них шкідливий. Тому дуже важливо вивчати бірки на одязі, щоб зрозуміти, чи можна його прати.

А от серйозні плями при 30-градусному пранні не вивести. Для цього вам потрібно або попередньо запирати річ, або ж звертатися до послуг хімчистки.

Якщо обираєте "делікатний", 30-градусний режим, завжди сортуйте речі. Ті, які не можна прати - не періть, а ті, які можна, перевірте на плями і за необхідності попередньо їх обробіть.

Пам'ятайте, що такий режим має на меті освіжити речі, а не відіпрати плями чи сильні забруднення.

Чому прати при 40 градусах безглуздо

Делікатна та злегка забруднена білизна не потребує серйозного очищення. Її можна спокійно прати при 30 градусах, ефект буде той же.

А от сильно забрудненій білизні ні 30-градусне, ні 40-градусне прання ніяк не допоможе. Тут треба вмикати режим з як мінімум 60-ма градусами.

При 40 градусах можна прати стійкі до пошкоджень тканини: бавовняні, льняні тощо. Наприклад, постільну білизну, рушники.

Крім того пам'ятайте, що прання при підвищеній температурі потребує вдвічі більше електроенергії і сильніше шкодить довкіллю. Тому користуйтеся температурами 40-90 градусів лише у крайніх випадках, наприклад, для сильно забруднених кухонних рушників.

Головне - якісний миючий засіб

Який би режим прання ви не вибрали, головне - якісний миючий засіб. Він впорається із забрудненнями як в холодній, так і гарячій воді. Тому не економте на пральному порошку і результат вас точно порадує.

Саме від засобу, а не від режиму прання залежить результат, тому не має значення при якій температурі ви будете прати білизну.