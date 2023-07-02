Псується і машина, і одяг: помилка при пранні, яку робить багато хто

Пральна машина відноситься до великогабаритної побутової техніки, користуватися якою просто, але треба знати ряд нюансів. Інакше поступове псування, а іноді й різка поломка - неминучі. Деякі помилки призводять до того, що погіршується, як робота машини, так і якість білизни.

Що не можна робити під час прання - в матеріалі Styler далі.

Популярна помилка, яка псує пральну машину і одяг

Не варто використовувати пральну машину, як кошик для брудної білизни. Так робить багато хто, складаючи речі в барабан. Вони там можуть лежати годинами і навіть днями.

Особливо погано, коли це вологі речі - від поту, води чи з плямами від якоїсь рідини.

Чому так робити не варто

Розвиток бактерій та грибків

Брудний одяг містить піт, залишки шкірного жиру, плями від продуктів, дитячі "сюрпризи" та інші забруднення, які створюють сприятливе середовище для розмноження мікроорганізмів.

Вологий одяг, наприклад після тренування чи дощу, може призвести до появи цвілі, запаху в машині та плям на одязі.

Пошкодження машини

Сильно брудний одяг (пісок, залишки їжі тощо) може забивати фільтри, зливні отвори та інші деталі машини, що погіршує її роботу та скорочує термін служби.

Погіршення якості прання

Свіжі плями з одного одягу можуть переходити на інший, залишати сліди, які можуть не відіпратися. Адже плями по-різному виводяться з різних типів тканини.

Також брудний одяг може виділяти неприємний запах, який передаватиметься на чистий одяг.

Це може вимагати повторного прання або використання додаткових засобів для нейтралізації запаху.

Фахівці не рекомендують залишати брудний одяг у машині більше години. Якщо ви не можете відразу випрати речі, то вийміть їх з барабана і покладіть у спеціальний контейнер або кошик для брудної білизни.