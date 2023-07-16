Режимы стирки при 30-40 градусах больше неэффективны. Вот почему

Режимы стирки при температуре 30-40 градусов считаются наиболее популярными, но часто вещи остаются грязными, а иногда даже портятся.

Почему привычка стирать таким образом плохая, и как правильно избавляться от пятен и освежать белье - узнайте в материале Styler далее.

Что не так с "деликатными", 30-градусными режимами

Обычно при 30 градусах мы стираем более деликатные и менее загрязненные вещи, такие как нижнее белье, рубашки, платья, блузки, изготовленные из "нежных тканей" - акрила, шелка, вискозы, атласа.

Однако некоторые ткани могут получать повреждения даже при таких невысоких температурах, ведь сам процесс прокручивания вещи в барабане для них вреден. Поэтому очень важно изучать бирки на одежде, чтобы понять, можно ли его стирать.

А вот серьезные пятна при 30-градусной стирке не вывести. Для этого вам нужно либо предварительно застирывать вещь, либо обращаться к услугам химчистки.

Если выбираете "нежный", 30-градусный режим, всегда сортируйте вещи. Те, которые нельзя стирать - не стирайте, а те, которые можно, проверьте на пятна и при необходимости предварительно их обработайте.

Помните, что целью такого режима является освежить вещи, а не отстирать пятна или сильные загрязнения.

Почему стирать при 40 градусах бессмысленно

Нежное и слегка загрязненное белье не требует серьезной очистки. Ее можно спокойно стирать при 30 градусах, эффект будет тот же.

А вот сильно загрязненному белью ни 30-градусная, ни 40-градусная стирка никак не поможет. Здесь нужно включать режим с как минимум 60 градусами.

При 40 градусах можно стирать стойкие к повреждениям ткани: хлопчатобумажные, льняные и т. д. Например, постельное белье, полотенца.

Кроме того, помните, что стирка при повышенной температуре требует вдвое больше электроэнергии и сильнее вредит окружающей среде. Поэтому пользуйтесь температурами 40-90 градусов только в крайних случаях, например для сильно загрязненных кухонных полотенец.

Главное - качественное моющее средство

Какой бы режим стирки вы ни выбрали, главное - качественное моющее средство. Оно справится с загрязнениями как в холодной, так и в горячей воде. Поэтому не экономьте на стиральном порошке и результат вас точно обрадует.

Именно от средства, а не от режима стирки зависит результат, поэтому не имеет значения, при какой температуре вы будете стирать белье.