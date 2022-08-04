Рейтинг вузов Киева: 10 университетов, где лучше всего учиться

Большинство абитуриентов в Украине уже сдали мультипредметный тест ВНО. Кое-кто из выпускников уже знает, в какой университет будет поступать, но некоторые будущие студенты еще колеблются с выбором вуза.
Мы решили попробовать помочь абитуриентам, которые хотят учиться в Киеве, определиться с тем, в какой университет подавать документы, чтобы потом не сожалеть.
Киевский национальный университет бесспорный лидер по индексу Гирша. Согласно различным рейтингам, это лучший вуз не только Киева, но и Украины.
Условия поступления и обучения абитуриенты могут пересмотреть по ссылке.
КНУ (фото: wikipedia.org)
Киевский политехнический институт занимает второе место в рейтинге высших учебных заведений столицы и страны в целом.
Посмотреть условия поступления и узнать больше о высшем учебном заведении вы можете здесь.
КПИ (фото: wikipedia.org)
"Могилянка" занимает третье место среди столичных вузов в свежайшем Консолидированном рейтинге ЗВО.
Ознакомиться с условиями поступления в один из старейших университетов Украины вы можете по этой ссылке.
НаУКМА (фото: wikipedia.org)
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца - на четвертом месте по престижности в Киеве.
Посмотреть условия поступления и узнать больше о самом университет юные украинцы, которые видят себя будущими врачами могут здесь.
НМУ (фото: wikipedia.org)
Национальный авиационный университет на пятом месте в рейтинге киевских вузов.
Посмотреть условия поступления и обучения вы можете на сайте этого учреждения высшего образования.
НАУ (фото: wikipedia.org)
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, что является ведущим высшим аграрным учебным заведением страны, занимает шестую строчку в топе вузов столицы.
Посмотреть условия поступления, узнать больше о самом вузе вы можете здесь.
НУБиП (фото: wikipedia.org)
Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского на седьмом месте. Этот вуз тоже очень престижный и известный в мире.
До 2014 года ТНУ располагался в Симферополе. С началом временной оккупации Крыма РФ образовательное учреждение определенное время не функционировало, но с конца 2015-го возобновило свою работу - уже в столице.
Посмотреть условия поступления вы можете здесь.
ТНУ (фото: wikipedia.org)
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана занял восьмое место рейтинга. На сегодня КНЭУ является крупнейшим в Украине экономическим учебным заведением и признанным в мире центром подготовки экономистов, менеджеров и юристов.
Условия поступления и больше информации о вузе - по ссылке.
КНЭУ (фото: wikipedia.org)
Киевская школа экономики на девятом месте среди лучших в столице. Учебный план программы КШЭ смоделирован по образцу экономических и финансовых программ Северной Америки и Западной Европы.
Посмотреть условия поступления, узнать больше об учебном заведении вы можете здесь.
КШЕ (фото: wikipedia.org)
Национальный университет пищевых технологий замыкает топ-10 киевских вузов.
Посмотреть условия поступление в университет вы можете на официальном сайте НУХТ.
НУХТ (фото: wikipedia.org)
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