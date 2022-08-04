Рейтинг вузов Киева: 10 университетов, где лучше всего учиться

КНУ имени Тараса Шевченко

Киевский национальный университет бесспорный лидер по индексу Гирша. Согласно различным рейтингам, это лучший вуз не только Киева, но и Украины.

Условия поступления и обучения абитуриенты могут пересмотреть по ссылке.

КНУ (фото: wikipedia.org)

КПИ имени Игоря Сикорского

Киевский политехнический институт занимает второе место в рейтинге высших учебных заведений столицы и страны в целом.

Посмотреть условия поступления и узнать больше о высшем учебном заведении вы можете здесь.

КПИ (фото: wikipedia.org)

Киево-Могилянская академия

"Могилянка" занимает третье место среди столичных вузов в свежайшем Консолидированном рейтинге ЗВО.

Ознакомиться с условиями поступления в один из старейших университетов Украины вы можете по этой ссылке.

НаУКМА (фото: wikipedia.org)

Национальный медицинский университет

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца - на четвертом месте по престижности в Киеве.

Посмотреть условия поступления и узнать больше о самом университет юные украинцы, которые видят себя будущими врачами могут здесь.

НМУ (фото: wikipedia.org)

НАУ

Национальный авиационный университет на пятом месте в рейтинге киевских вузов.

Посмотреть условия поступления и обучения вы можете на сайте этого учреждения высшего образования.

НАУ (фото: wikipedia.org)

НУБиП

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, что является ведущим высшим аграрным учебным заведением страны, занимает шестую строчку в топе вузов столицы.

Посмотреть условия поступления, узнать больше о самом вузе вы можете здесь.

НУБиП (фото: wikipedia.org)

Таврический национальный университет

Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского на седьмом месте. Этот вуз тоже очень престижный и известный в мире.

До 2014 года ТНУ располагался в Симферополе. С началом временной оккупации Крыма РФ образовательное учреждение определенное время не функционировало, но с конца 2015-го возобновило свою работу - уже в столице.

Посмотреть условия поступления вы можете здесь.

ТНУ (фото: wikipedia.org)

КНЭУ

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана занял восьмое место рейтинга. На сегодня КНЭУ является крупнейшим в Украине экономическим учебным заведением и признанным в мире центром подготовки экономистов, менеджеров и юристов.

Условия поступления и больше информации о вузе - по ссылке.

КНЭУ (фото: wikipedia.org)

Киевская школа экономики

Киевская школа экономики на девятом месте среди лучших в столице. Учебный план программы КШЭ смоделирован по образцу экономических и финансовых программ Северной Америки и Западной Европы.

Посмотреть условия поступления, узнать больше об учебном заведении вы можете здесь.

КШЕ (фото: wikipedia.org)

НУХТ

Национальный университет пищевых технологий замыкает топ-10 киевских вузов.

Посмотреть условия поступление в университет вы можете на официальном сайте НУХТ.

НУХТ (фото: wikipedia.org)