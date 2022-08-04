Рейтинг вишів Києва: 10 університетів, де найкраще вчитися

Більшість абітурієнтів в Україні вже склали мультипредметний тест ЗНО. Дехто з випускників вже знає, до якого університету буде вступати, але деякі майбутні студенти ще вагаються з вибором вишу.
Ми вирішили спробувати допомогти вступникам, які хочуть навчатися в Києві, визначитися з тим, в який університет подавати документи, щоб потім не жалкувати.
Київський національний університет безперечний лідер по індексу Гірша. Згідно з різноманітними рейтингами, це найкращий виш не тільки Києва, але й України.
Умови вступу і навчання абітурієнти можуть переглянути за посиланням.
КНУ (фото: wikipedia.org)
Київський політехнічний інститут займає друге місце в рейтингу вищих учбових закладів столиці та країни загалом.
Подивитися умови вступу та дізнатися більше про вищий навчальний заклад ви можете тут.
КПІ (фото: wikipedia.org)
"Могилянка" займає третє місце серед столичних вишів у найсвіжішому Консолідованому рейтингу ЗВО.
Ознайомитися з умовами вступу до одного з найстаріших університетів України ви можете за цим посиланням.
НаУКМА (фото: wikipedia.org)
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця - на четвертому місці по престижності в Києві.
Подивитися умови вступу та дізнатися більше про сам університет юні українці, які бачать себе майбутніми лікарями можуть тут.
НМУ (фото: wikipedia.org)
Національний авіаційний університет на п'ятому місці в рейтингу київських вишів.
Подивитися умови вступу та навчання ви можете на сайті цього закладу вищої освіти.
НАУ (фото: wikipedia.org)
Національний університет біоресурсів і природокористування України, що є провідним вищим аграрним закладом освіти країни, займає шосту сходинку у топі вишів столиці.
Подивитися умови вступу, дізнатися більше про сам виш ви можете тут.
НУБіП (фото: wikipedia.org)
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського на сьомому місці. Цей виш теж дуже престижний і знаний у світі.
До 2014 року ТНУ розташовувався у Симферополі. З початком тимчасової окупації Криму РФ освітній заклад певний час не функціонував, але з кінця 2015-го поновив свою роботу - уже в столиці.
Подивитися умови вступу ви можете тут.
ТНУ (фото: wikipedia.org)
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана зайняв восьме місце рейтингу. На сьогодні КНЕУ є найбільшим в Україні навчальним економічним закладом й визнаним у світі центром підготовки економістів, менеджерів та правознавців.
Умови вступу та більше інформації про виш - за посиланням.
КНЕУ (фото: wikipedia.org)
Київська школа економіки на дев'ятому місці серед найкращих у столиці. Навчальний план програми КШЕ змодельований за зразком економічних і фінансових програм Північної Америки та Західної Європи.
Подивитися умови вступу, дізнатися більше про навчальний заклад ви можете тут.
КШЕ (фото: wikipedia.org)
Національний університет харчових технологій замикає топ-10 київських вишів.
Подивитися умови вступ до університету ви можете на офіційному сайті НУХТ.
НУХТ (фото: wikipedia.org)
Раніше ми писали, яка вартість навчання в університетах України в 2022 році.
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