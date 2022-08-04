Рейтинг вишів Києва: 10 університетів, де найкраще вчитися

КНУ імені Тараса Шевченка

Київський національний університет безперечний лідер по індексу Гірша. Згідно з різноманітними рейтингами, це найкращий виш не тільки Києва, але й України.

Умови вступу і навчання абітурієнти можуть переглянути за посиланням.

КНУ (фото: wikipedia.org)

КПІ імені Ігоря Сікорського

Київський політехнічний інститут займає друге місце в рейтингу вищих учбових закладів столиці та країни загалом.

Подивитися умови вступу та дізнатися більше про вищий навчальний заклад ви можете тут.

КПІ (фото: wikipedia.org)

Києво-Могилянська академія

"Могилянка" займає третє місце серед столичних вишів у найсвіжішому Консолідованому рейтингу ЗВО.

Ознайомитися з умовами вступу до одного з найстаріших університетів України ви можете за цим посиланням.

НаУКМА (фото: wikipedia.org)

Національний медичний університет

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця - на четвертому місці по престижності в Києві.

Подивитися умови вступу та дізнатися більше про сам університет юні українці, які бачать себе майбутніми лікарями можуть тут.

НМУ (фото: wikipedia.org)

НАУ

Національний авіаційний університет на п'ятому місці в рейтингу київських вишів.

Подивитися умови вступу та навчання ви можете на сайті цього закладу вищої освіти.

НАУ (фото: wikipedia.org)

НУБіП

Національний університет біоресурсів і природокористування України, що є провідним вищим аграрним закладом освіти країни, займає шосту сходинку у топі вишів столиці.

Подивитися умови вступу, дізнатися більше про сам виш ви можете тут.

НУБіП (фото: wikipedia.org)

Таврійський національний університет

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського на сьомому місці. Цей виш теж дуже престижний і знаний у світі.

До 2014 року ТНУ розташовувався у Симферополі. З початком тимчасової окупації Криму РФ освітній заклад певний час не функціонував, але з кінця 2015-го поновив свою роботу - уже в столиці.

Подивитися умови вступу ви можете тут.

ТНУ (фото: wikipedia.org)

КНЕУ

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана зайняв восьме місце рейтингу. На сьогодні КНЕУ є найбільшим в Україні навчальним економічним закладом й визнаним у світі центром підготовки економістів, менеджерів та правознавців.

Умови вступу та більше інформації про виш - за посиланням.

КНЕУ (фото: wikipedia.org)

Київська школа економіки

Київська школа економіки на дев'ятому місці серед найкращих у столиці. Навчальний план програми КШЕ змодельований за зразком економічних і фінансових програм Північної Америки та Західної Європи.

Подивитися умови вступу, дізнатися більше про навчальний заклад ви можете тут.

КШЕ (фото: wikipedia.org)

НУХТ

Національний університет харчових технологій замикає топ-10 київських вишів.

Подивитися умови вступ до університету ви можете на офіційному сайті НУХТ.

НУХТ (фото: wikipedia.org)