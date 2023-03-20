Топ-5 найжіночніших представниць знаків Зодіаку
Гороскоп розповість про те, як від знаку Зодіаку жінки залежить її жіночність, внутрішня краса і сяяння.
Про найжіночніших дівчат пише Telegram-канал Гороскоп і мотивація.
5 місце - Телець
Тельці - дуже загадкові істоти. Дівчата, що народилися під цим знаком Зодіаку, - справжні богині, чия краса й жіночність криється у внутрішній силі.
4 місце - Близнюки
Дівчата-Близнюки - дуже чарівні і сексуальні. Вони - вічно юні створіння, які завжди готові до пошуку нових вражень.
3 місце - Рак
Жінки, народжені під знаком Зодіаку Рак - дбайливі та уважні. Від них виходить душевне тепло, м'якість, ніжність та уважність. Жіночність дівчини-Рака можна назвати еталонною.
2 місце - Діва
Діви - це Супержінки. Вони - розумні, спостережливі, цікаві. Попри хватку, інтелект та внутрішню дисципліну, жодної чоловічої різкості в них немає. Діва - це атомний коктейль, перед яким важко встояти.
1 місце - Терези
Жінкам-Терезам властиві особлива трепетність та беззахисність. Найбільше Терези цінують красу та душевний спокій, але не факт, що якщо ви зможете їм це дати, то вони вас пустять у свій всесвіт. Ці тендітні створіння з внутрішнім стрижнем дуже зосереджені на собі.
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