Топ-5 самых женственных представительниц знаков Зодиака

Гороскоп расскажет о том, как от знака Зодиака женщины зависит ее женственность, внутренняя красота и сияние.

5 место - Телец

Тельцы - очень загадочные существа. Девушки, родившиеся под этим знаком Зодиака, - настоящие богини, чья красота и женственность кроется во внутренней силе.

4 место - Близнецы

Девушки-Близнецы - очень очаровательны и сексуальны. Они - вечно юные создания, которые всегда готовы к поиску новых впечатлений.

3 место - Рак

Женщины, рожденные под знаком Зодиака Рак - бережные и внимательные. От них исходит душевное тепло, мягкость, нежность и внимательность. Женственность девушки-Рака можно назвать эталонной.

2 место - Дева

Девы - это Суперженщины. Они - умные, наблюдательные, любознательные. Несмотря на хватку, интеллект и внутреннюю дисциплину, никакой мужской резкости у них нет. Дева - это атомный коктейль, перед которым трудно устоять.

1 место - Весы

Женщинам-Весам свойственны особая трепетность и беззащитность. Больше всего Весы ценят красоту и душевное спокойствие, но не факт, что если вы сможете им это дать, то они вас пустят в свою вселенную. Эти хрупкие создания с внутренним стержнем очень сосредоточены на себе.