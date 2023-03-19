Найжорсткіші знаки Зодіаку серед жінок: будьте обережні з цією трійцею!

Гороскоп може розповісти, які жінки за знаком Зодіаку можуть вважатися найбільш жорсткими через особливості свого характеру.

Рак

Так, ви правильно прочитали! Взагалі панянки знака Рак вважаються еталоном ніжності і жіночності. Уявити їх в образі злісних і жорстоких жінок неймовірно важко.Однак веселі і безтурботні представниці даного знака відрізняються неймовірною запальністю.

Досить одного "кривого "слова, щоб жінка-Рак спалахнула, як сірник, і заспокоїти її буде зовсім непросто. Крім запальності дівчата цього знаку вміють "роздути з мухи слона" - панянки даного знака дуже образливі.

Чоловіки, які знають про цю особливість дівчат-Раків, можуть налаштовуватися на те, що вибачення доведеться вимолювати тижнями і місяцями, причому на колінах.

Щоправда, образливість їх - дитяча і наївна, а тому, навіть якщо жінка-Рак вирішить помститися, помста її не буде кровожерливою. Вона не заподіє серйозної шкоди вам, і не ускладнить своє життя.

Овен

Вони - приємні в спілкуванні, веселі і життєрадісні. Але Овни в секунду перетворюються в тиранів і агресорів. Вони чарівні і доброзичливі, проте лише до того моменту, поки не стикаються з проблемою.

Відмовте такій жінці в проханні, почніть суперечити їй, доводити, що саме ви в домі господар, а ще краще, заявіть їй в обличчя про розставання, і побачите, якою агресивною може бути ця жінка.

Зашкалююча лють, в яку впадає представниця знака Овен, може привести до плачевних наслідків. Тому відмовляти їй, і взагалі, розмовляти з нею в категоричному тоні, собі дорожче. Такі моменти потрібно готувати, згладжуючи "гострі кути" і обов'язково пропонуючи адекватну альтернативу.

Скорпіон

Жінка-Скорпіон - це справжнісінька пастка. Вона неймовірно приваблива, але потрапивши під її чари, ви опиняєтеся не в м'яких і пухнастих лапках, а в справжніх кліщах!

Скорпіони - серйозні противники і найлютіші вороги, а тому, пішовши проти такої дами, будьте готові, що вона не відступить, поки не знищить вас і сповна не пострибає на ваших кістках.

Представниці даного знака не знають півзаходів. Вони або люблять всім серцем або ненавидять всією душею. Це домінуючий знак, а значить, ваша друга половинка завжди буде лідером в сім'ї.

Живучи з такою жінкою, ви змушені будете погоджувати з нею всі свої рішення, і ставити її до відома свого місцезнаходження. Свавілля ця жінка не потерпить, обов'язково знайшовши спосіб делікатно, але досить жорстко поставити свого чоловіка в зручні їй рамки.