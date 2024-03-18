Рейтинг найефективніших університетів України: де проводиться багато наукових проєктів
Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" оприлюднила рейтинг найефективніших університетів України за 2023 рік. Саме ці навчальні заклади найбільше брали участь в головних конкурсах наукових проєктах (міжнародних та українських)
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт "Євроосвіта".
Рейтинг був складений за допомогою визначення коефіцієнтів, отриманих на конкурсах HORIZON Europe та Erasmus, Національного фонду досліджень України, білатеральних проєктів, програм за держаним замовленням та ініціативах молодих вчених.
Також використовували дані Community Research and Development Information Service (CORDIS), EACEA Projects Results Platform, МОН, КМУ, Національного фонду досліджень України.
Перше місце отримав Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
Друге місце - Національний університет "Львівська політехніка". На третьому місці опинився Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Замкнули першу п'ятірку ще два навчальних заклади - Сумський державний університет та Львівській національний університет імені Івана Франка.
У першу десятку попали також:
6. Національний аерокосмічний університет імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
7. Національний університет біоресурсів і природокористування України
8. Харківський національний університет імені Каразіна
9. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
10. Київський національний університет технології та дизайну
Варто зазначити, що у рейтинг попали близько 40 університетів України, які проводили певні проєкти у 2023 році. Однак є велика кількість навчальних закладів, яка не проводить наукових проєктів, конкурсів молодих вчених та не подається на певні проєкти.
Скриншот
Раніше ми писали про те, чому в Україні будуть скорочувати кількість університетів та як це буде відбуватися.
А ще розповідали про те, які спеціальності будуть збережені для вступу на держбюджет.