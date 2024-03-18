Рейтинг найефективніших університетів України: де проводиться багато наукових проєктів

Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" оприлюднила рейтинг найефективніших університетів України за 2023 рік. Саме ці навчальні заклади найбільше брали участь в головних конкурсах наукових проєктах (міжнародних та українських)

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт "Євроосвіта".

Варто зазначити, що у рейтинг попали близько 40 університетів України, які проводили певні проєкти у 2023 році. Однак є велика кількість навчальних закладів, яка не проводить наукових проєктів, конкурсів молодих вчених та не подається на певні проєкти.

Замкнули першу п'ятірку ще два навчальних заклади - Сумський державний університет та Львівській національний університет імені Івана Франка.

Рейтинг був складений за допомогою визначення коефіцієнтів, отриманих на конкурсах HORIZON Europe та Erasmus, Національного фонду досліджень України, білатеральних проєктів, програм за держаним замовленням та ініціативах молодих вчених.

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