Які спеціальності будуть збережені для вступу на держбюджет: перелік

Після ухвалення законодавчих змін, якими передбачено реформа системи бюджетного фінансування здобуття вищої освіти, в Україні буде змінено кількість спеціальностей, за якими можна буде отримати 100% покриття вартості навчання.

Які спеціальності залишаться для вступу на держбюджет, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Osvita.

Як зміниться навчання на держбюджеті у 2024 році

Державне замовлення буде збережено для спеціальностей, в яких є суспільна потреба - безпека та оборона, державний сектор, медицина, мистецтво, педагогіка. Також державне замовлення буде збережено для спеціальностей з особливою підтримкою держави. Інші спеціальності матимуть мінімальну кількість бюджетних місць.

Державного замовлення не буде передбачено за заочній формі навчання та на підготовку молодших бакалаврів. Окрім того, законодавством буде передбачено право державного замовника та обов'язок студента на контрактне відпрацювання за розподілом після здобуття освіти.

Контракт з працевлаштування буде підписуватися після 50% строку навчання. Після контрактування стипендія студента підвищиться та дорівнюватиме розміру мінімальної заробітної плати. Інші вступники матимуть можливість отримати державну підтримку у здобутті вищої освіти у вигляді гранту на оплату навчання.

Розмір освітнього гранту матиме пряму залежність від результатів національного мультипредметного тесту. За розрахунками МОН, розмір гранту на здобуття вищої освіти коливатиметься від 15 до 50 тисяч грн.

У Міністерстві освіти та науки очікують, що грантова система оплати навчання в закладах вищої освіти запрацює вже з вересня 2024 року.

Відповідно зміни стосуватимуться вступників, які братимуть участь у цьогорічній вступній кампанії.

У 2024 році особлива підтримка держави надається 61 спеціальності у 13 галузях знань.

Зарахування вступників на спеціальності, яким надається особлива підтримка, має певні особливості.

Зокрема, при вступі на зазначені спеціальності для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) застосовується галузевий коефіцієнт до конкурсного бала 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2.

Також для зарахування на такі спеціальності вступникам для здобуття ступеня бакалавра може до конкурсного бала додаватися бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти.

Для спеціальностей, яким надається особлива підтримка, також застосовується кваліфікаційний мінімум державного замовлення - мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення бюджетних місць для відкриття набору на неї.

Визначається кваліфікаційний мінімум державного замовлення закладами вищої освіти. Якщо кваліфікаційного мінімуму державного замовлення для відкритої конкурсної пропозиції не встановлено, він вважається рівним одному місцю.

Також заклади вищої освіти можуть самостійно перерозподіляти максимальні обсяги державного замовлення з будь-яких спеціальностей на користь спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Крім того, для зазначених спеціальностей застосовуються окремі умови при переведенні на вакантні місця державного замовлення.

На які спеціальності буде держзамовлення

Освіта:

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Середня освіта (математика, біологія та здоров'я людини, хімія, географія, фізика, інформатика, трудове навчання та технології, природничі науки)

Захист України

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Природничі науки:

Науки про Землю

Фізика та астрономія

Прикладна фізика та наноматеріали

Математика та статистика:

Математика

Статистика

Механічна інженерія:

Прикладна механіка

Матеріалознавство

Галузеве машинобудування

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Суднобудування

Металургія

Електрична інженерія:

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичне машинобудування

Атомна енергетика

Теплоенергетика

Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика

Автоматизація та приладобудування:

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та роботехніка

Інформаційно-вимірювальні технології

Мікро- і наносистемна техніка

Хімічна та біоінженерія:

Хімічні технології та інженерія

Електроніка та телекомунікації:

Електронні комунікації та радіотехніка

Авіоніка

Виробництво та технології

Харчові технології

Технології легкої промисловості

Технології захисту навколишнього середовища

Гірництво

Нафтогазова інженерія та технології

Деревообробні та меблеві технології

Архітектура та будівництво:

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Аграрні науки та продовольство:

Агрономія

Захист та карантин рослин

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Лісове господарство

Садово-паркове господарство

Водні біоресурси та аквакультура

Агроінженерія

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону:

Державна безпека

Безпека державного кордону

Військове управління (за видами збройних сил)

Забезпечення військ (сил)

Озброєння та військова техніка

Цивільна безпека:

Пожежна безпека

Цивільна безпека

Транспорт: