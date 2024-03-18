Рейтинг самых эффективных университетов Украины: где проводится много научных проектов

Центр международных проектов "Еврообразование" обнародовал рейтинг самых эффективных университетов Украины за 2023 год. Именно эти учебные заведения больше всего участвовали в главных конкурсах научных проектах (международных и украинских)

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Еврообразование".

Следует отметить, что в рейтинг попали около 40 университетов Украины, проводивших определенные проекты в 2023 году. Однако есть большое количество учебных заведений, которые не проводят научные проекты, конкурсы молодых ученых и не подают на определенные проекты.

Заперли первую пятерку еще два учебных заведения - Сумской государственный университет и Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Рейтинг был составлен с помощью определения коэффициентов, полученных на конкурсах HORIZON Europe и Erasmus, Национального фонда исследований Украины, билатеральных проектов, программ по заказу и инициативам молодых ученых.

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