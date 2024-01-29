Рейтинг найдорожчих міст світу 2024: яке місце займає Київ

Українські міста увійшли до рейтингу найдорожчих міст світу. Зокрема, згадали Київ, Одесу, Харків, Дніпро та Львів.
Які місця посіли ці міста, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сербський сервіс Numbeo, який склав рейтинг.
Укладачі рейтингу оцінювали міста за кількома категоріями:
За основу взяли ціни Нью-Йорка, таким чином базовий індекс для нього береться за 100%.
До переліку увійшли 362 міста, українські посіли такі місця:
Скриншоти
У 10-ку найдорожчих міст світу увійшли:
Останні місця рейтингу посіли пакистанські міста Ісламабад, Лахор та Карачі.
Раніше ми повідомляли про те, що в Києві будуть ще одні зимові канікули для школярів.
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