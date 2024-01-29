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Рейтинг найдорожчих міст світу 2024: яке місце займає Київ

Рейтинг найдорожчих міст світу 2024 (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Українські міста увійшли до рейтингу найдорожчих міст світу. Зокрема, згадали Київ, Одесу, Харків, Дніпро та Львів.

Які місця посіли ці міста, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сербський сервіс Numbeo, який склав рейтинг.

Які місця зайняли українські міста

Укладачі рейтингу оцінювали міста за кількома категоріями: 

  • індекс вартості життя
  • індекс оренди нерухомості
  • індекс вартості життя + індекс оренди нерухомості
  • купівельна спроможність містян
  • вартість у закладах харчування

За основу взяли ціни Нью-Йорка, таким чином базовий індекс для нього береться за 100%.

До переліку увійшли 362 міста, українські посіли такі місця: 

  • Київ - 300 позиція
  • Одеса - 324 позиція
  • Харків - 327 позиція
  • Дніпро - 328 позиція
  • Львів - 331 позиція

Скриншоти

У 10-ку найдорожчих міст світу увійшли: 

  • Гамільтон, Канада
  • Цюрих, Швейцарія
  • Базель, Швейцарія
  • Лозанна, Швейцарія
  • Сан-Хосе, США
  • Женева, Швейцарія
  • Сан-Франциско, США
  • Берн, Швейцарія
  • Вашингтон, США
  • Нью-Йорк, США

Останні місця рейтингу посіли пакистанські міста Ісламабад, Лахор та Карачі.

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