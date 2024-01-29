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У Києві будуть ще одні зимові канікули для школярів: що відомо

Київ, Понеділок 29 січня 2024 11:49
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У Києві будуть ще одні зимові канікули для школярів: що відомо У школярів Києва будуть додаткові канікули взимку (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Київські школярі матимуть змогу ще раз відпочити взимку. Для цього у школах запланували ще одні зимові канікули – у лютому. Але на відпочинок підуть не всі.

Що відомо про шкільні канікули у лютому, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на постанову Кабінету Міністрів №782.

Додаткові канікули для школярів було передбачено у школах Києва для першокласників. Учні відпочиватимуть один тиждень, з 19 по 25 лютого 2024 року.

Слід зазначити, що школи можуть самостійно визначати дати канікул у рамках навчального року. Звичайні зимові канікули у більшості шкіл тривали з 23 грудня по 8 січня – школярі мали змогу відпочити два тижні. Наступні канікули заплановані на кінець березня – весняні, які також триватимуть один тиждень.

До речі, додатковий тиждень канікул у лютому отримають також школярі, які навчаються за іншою структурою навчального року – у три семестри. Ще одні канікули взимку зазвичай на розсуд адміністрації шкіл.

Також варто доповнити, що навчальний рік 2023/2024 триватиме з 1 вересня по 28 червня. НМТ заплановано на період із 19 травня до 19 липня. Абітурієнти проходитимуть тест за один день – усі чотири предмети.

Раніше ми розповідали про те, як проходитиме НМТ у 2024 році.

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