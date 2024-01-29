Рейтинг самых дорогих городов мира 2024: какое место занимает Киев

Украинские города вошли в рейтинг самых дорогих городов мира. В частности, упомянули Киев, Одессу, Харьков, Днепр и Львов.
Какие места заняли эти города, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на составивший рейтинг сербский сервис Numbeo.
Составители рейтинга оценивали города по нескольким категориям:
За основу взяли цены Нью-Йорка, таким образом, базовый индекс для него берется за 100%.
В список вошли 362 города, украинские заняли следующие места:
Скриншоты
В десятку самых дорогих городов мира вошли:
Последние места рейтинга заняли пакистанские города Исламабад, Лахор и Карачи.
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