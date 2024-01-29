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Рейтинг самых дорогих городов мира 2024: какое место занимает Киев

Киев, Понедельник 29 января 2024 14:00
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Рейтинг самых дорогих городов мира 2024: какое место занимает Киев Рейтинг самых дорогих городов мира 2024 (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Украинские города вошли в рейтинг самых дорогих городов мира. В частности, упомянули Киев, Одессу, Харьков, Днепр и Львов.

Какие места заняли эти города, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на составивший рейтинг сербский сервис Numbeo.

Какие места заняли украинские города

Составители рейтинга оценивали города по нескольким категориям:

  • индекс стоимости жизни
  • индекс аренды недвижимости
  • индекс стоимости жизни + индекс аренды недвижимости
  • покупательная способность горожан
  • стоимость в заведениях питания

За основу взяли цены Нью-Йорка, таким образом, базовый индекс для него берется за 100%.

В список вошли 362 города, украинские заняли следующие места:

  • Киев - 300 позиция
  • Одесса - 324 место
  • Харьков - 327 место
  • Днепр - 328 место
  • Львов - 331 позиция

Рейтинг самых дорогих городов мира 2024: какое место занимает КиевРейтинг самых дорогих городов мира 2024: какое место занимает Киев

Скриншоты

В десятку самых дорогих городов мира вошли:

  • Гамильтон, Канада
  • Цюрих, Швейцария
  • Базель, Швейцария
  • Лозанна, Швейцария
  • Сан-Хосе, США
  • Женева, Швейцария
  • Сан-Франциско, США
  • Берн, Швейцария
  • Вашингтон, США
  • Нью-Йорк, США

Последние места рейтинга заняли пакистанские города Исламабад, Лахор и Карачи.

Ранее мы сообщали, что в Киеве будут еще одни зимние каникулы для школьников.

Читайте также, на каком месте в рейтинге мировых паспортов оказался украинский.

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