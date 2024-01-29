Рейтинг самых дорогих городов мира 2024: какое место занимает Киев

Украинские города вошли в рейтинг самых дорогих городов мира. В частности, упомянули Киев, Одессу, Харьков, Днепр и Львов.

Какие места заняли эти города, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на составивший рейтинг сербский сервис Numbeo.