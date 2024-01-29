Рейтинг самых дорогих городов мира 2024: какое место занимает Киев
Рейтинг самых дорогих городов мира 2024 (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Украинские города вошли в рейтинг самых дорогих городов мира. В частности, упомянули Киев, Одессу, Харьков, Днепр и Львов.
Какие места заняли эти города, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на составивший рейтинг сербский сервис Numbeo.
Какие места заняли украинские города
Составители рейтинга оценивали города по нескольким категориям:
- индекс стоимости жизни
- индекс аренды недвижимости
- индекс стоимости жизни + индекс аренды недвижимости
- покупательная способность горожан
- стоимость в заведениях питания
За основу взяли цены Нью-Йорка, таким образом, базовый индекс для него берется за 100%.
В список вошли 362 города, украинские заняли следующие места:
- Киев - 300 позиция
- Одесса - 324 место
- Харьков - 327 место
- Днепр - 328 место
- Львов - 331 позиция
Скриншоты
В десятку самых дорогих городов мира вошли:
- Гамильтон, Канада
- Цюрих, Швейцария
- Базель, Швейцария
- Лозанна, Швейцария
- Сан-Хосе, США
- Женева, Швейцария
- Сан-Франциско, США
- Берн, Швейцария
- Вашингтон, США
- Нью-Йорк, США
Последние места рейтинга заняли пакистанские города Исламабад, Лахор и Карачи.
Ранее мы сообщали, что в Киеве будут еще одни зимние каникулы для школьников.
Читайте также, на каком месте в рейтинге мировых паспортов оказался украинский.