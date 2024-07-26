Рейнольдс та Джекман потрапили до Книги рекордів Гіннесса. Що вони зробили

Раян Рейнольдс та Г'ю Джекман, які зіграли Дедпула та Росомаху в однойменному фільмі, отримали нагороду. А сама кінострічка потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Guinness World Records .

Чому нагородили Рейнольдса і Джекмана

Актори Раян Рейнольдс та Г'ю Джекман були відзначені титулом Книги рекордів Гіннеса напередодні виходу їхнього останнього фільму "Дедпул і Росомаха".

Як зазначено на офіційному ресурсі Книги рекордів Гіннеса, сертифікати були вручені здивованим кінозіркам в ефірі програми ITV "This Morning" під час інтерв'ю з ведучою Елісон Хаммонд.

Джекман і Рейнольдс під час нагородження (фото: Guinness World Records)

Причиною нагородження акторів стала найбільша кількість перегляду трейлера кінофільму "Дедпул та Росомаха" за 24 години.

Короткий ролик до фантастичного фільму від Marvel, який вперше показали на матчі Супербоул, зібрав 365 мільйонів переглядів по всьому світу на всіх платформах з 11 по 12 лютого.

Кадр з фільму "Дедпул та Росомаха"

Та це не єдині титули Книги рекордів Гіннеса, які мають актори. Зокрема Рейнольдс, як співвласник футбольного клубу Wrexham, отримав сертифікат, який визнає іподром у Рекшемі найстарішим міжнародним футбольним стадіоном.

Ця локація використовується вже понад 147 років. Водночас Джекман відзначений титулом за найдовшу кар'єру в ролі супергероя Marvel - цей сертифікат він отримав ще в 2019 році, в прямому ефірі ранкового шоу "This Morning".

Сертифікат Джекмана (скриншот / This Morning)

Що відомо про фільм

Супергеройський фільм "Дедпул і Росомаха" заснований на коміксах від компанії Marvel про однойменних персонажів. Історія фільму розгортається після подій "Дедпул 2". За сюжетом, Дедпул, об'єднавшись з Росомахою, змінюватиме мультивсесвіт.

Кадр з фільму "Дедпул та Росомаха"

Зазначимо, що в Україні прем'єра стрічки відбулася 25 липня.