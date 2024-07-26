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Рейнольдс и Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса. Что они сделали

Пятница 26 июля 2024 20:41
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Рейнольдс и Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса. Что они сделали Рейнольдс и Джекман на церемонии награждения (фото: Guinness World Records)
Автор: Людмила Рябухіна

Райан Рейнольдс и Хью Джекман, сыгравшие Дедпула и Росомаху в одноименном фильме, получили награду. А сама кинолента попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Guinness World Records.

Почему наградили Рейнольдса и Джекмана

Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман были отмечены титулом Книги рекордов Гиннеса накануне выхода их последнего фильма "Дедпул и Росомаха".

Как отмечается на официальном ресурсе Книги рекордов Гиннеса, сертификаты были вручены удивленным кинозвездам в эфире программы ITV "This Morning" во время интервью с ведущей Элисон Хаммонд.

Рейнольдс и Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса. Что они сделали

Джекман и Рейнольдс во время награждения (фото: Guinness World Records)

Причиной награждения актеров стало наибольшее количество просмотра трейлера кинофильма "Дедпул и Росомаха" за 24 часа.

Короткий ролик к фантастическому фильму от Marvel, впервые показанный на матче Супербоул, собрал 365 миллионов просмотров по всему миру на всех платформах с 11 по 12 февраля.

Рейнольдс и Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса. Что они сделали

Кадр из фильма "Дедпул и Росомаха"

Но это не единственные титулы Книги рекордов Гиннеса, которые есть у актеров. В частности, Рейнольдс, как совладелец футбольного клуба Wrexham, получил сертификат, который признает ипподром в Рекшеме старейшим международным футбольным стадионом.

Эта локация используется уже более 147 лет. В то же время Джекман отмечен титулом за самую длинную карьеру в роли супергероя Marvel - этот сертификат он получил еще в 2019 году, в прямом эфире утреннего шоу "This Morning".

Рейнольдс и Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса. Что они сделали

Сертификат Джекмана (скриншот / This Morning)

Что известно о фильме

Супергеройский фильм "Дедпул и Росомаха" основан на комиксах от компании Marvel об одноименных персонажах. История фильма разворачивается после событий "Дедпул 2". По сюжету, Дедпул, объединившись с Росомахой, будет менять мультивселенную.

Рейнольдс и Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса. Что они сделали

Кадр из фильма "Дедпул и Росомаха"

Отметим, что в Украине премьера фильма состоялась 25 июля.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, что вышел первый трейлер "Джокера 2" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой.

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