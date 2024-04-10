Вийшов перший трейлер "Джокера 2" з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою
Вийшов перший трейлер довгоочікуваного продовження фільму "Джокер" з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою у головних ролях.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал Warner Bros. Pictures Ukraine.
Трейлер фільму "Джокер: Божевілля на двох"
На кадрах можна побачити головного героя, якого грає Хоакін Фенікс. Зважаючи на все, він перебуває у в'язниці, двері камери відчиняє охоронець і герой слідує коридором. Там у натовпі він і бачить головну героїню, роль якої виконала співачка Леді Гага.
Що відомо про фільм
Фільм "Джокер: Божевілля на двох" режисера Тодда Філліпса стане мюзиклом. Головну роль у картині виконав актор Хоакін Фенікс, який зіграв Джокера у першому фільмі. Також у картині з'являється співачка та актриса Леді Гага. Вона зіграла Харлі Квінн - кохану Джокера, його помічницю та співучасника злочинів.
Кадр із фільму "Джокер: Божевілля на двох"
Відомо, що прем'єра другої частини "Джокера" намічена в українських кінотеатрах на 3 жовтня.
Кадр із фільму "Джокер: Божевілля на двох"
Нагадаємо, що фільм "Джокер" вийшов у 2019 році. Стрічка зібрала у прокаті понад один мільярд доларів.
Кадр із фільму "Джокер: Божевілля на двох"
Виконавець головної ролі Хоакін Фенікс отримав за цей фільм "Оскар" як найкращий актор.
Кадр із фільму "Джокер: Божевілля на двох"
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