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Вийшов перший трейлер "Джокера 2" з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою

Середа 10 квітня 2024 10:45
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Вийшов перший трейлер "Джокера 2" з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою Кадр із фільму "Джокер: Божевілля на двох"
Автор: Людмила Жукова

Вийшов перший трейлер довгоочікуваного продовження фільму "Джокер" з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою у головних ролях.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал Warner Bros. Pictures Ukraine.

Трейлер фільму "Джокер: Божевілля на двох"

На кадрах можна побачити головного героя, якого грає Хоакін Фенікс. Зважаючи на все, він перебуває у в'язниці, двері камери відчиняє охоронець і герой слідує коридором. Там у натовпі він і бачить головну героїню, роль якої виконала співачка Леді Гага.

Що відомо про фільм

Фільм "Джокер: Божевілля на двох" режисера Тодда Філліпса стане мюзиклом. Головну роль у картині виконав актор Хоакін Фенікс, який зіграв Джокера у першому фільмі. Також у картині з'являється співачка та актриса Леді Гага. Вона зіграла Харлі Квінн - кохану Джокера, його помічницю та співучасника злочинів.

Вийшов перший трейлер &quot;Джокера 2&quot; з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою

Кадр із фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Відомо, що прем'єра другої частини "Джокера" намічена в українських кінотеатрах на 3 жовтня.

Вийшов перший трейлер &quot;Джокера 2&quot; з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою

Кадр із фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Нагадаємо, що фільм "Джокер" вийшов у 2019 році. Стрічка зібрала у прокаті понад один мільярд доларів.

Вийшов перший трейлер &quot;Джокера 2&quot; з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою

Кадр із фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Виконавець головної ролі Хоакін Фенікс отримав за цей фільм "Оскар" як найкращий актор.
Вийшов перший трейлер &quot;Джокера 2&quot; з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою Кадр із фільму "Джокер: Божевілля на двох"

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